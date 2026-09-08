Úspěch AfD v Německu nemusí být ojedinělý. Tlaku čelí politický systém v celé Evropě

Výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku přinesl výrazný posun na německé politické scéně. Krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla svého dosud největšího volebního úspěchu, když více než zdvojnásobila svůj zisk z roku 2021 na celkových 44 procent hlasů. Ačkoliv strana nedosáhla na absolutní většinu, upevnila si pozici klíčového politického hráče v regionu.
Křesťanskodemokratická unie (CDU) ztratila více než polovinu své předchozí voličské podpory. Německý spolkový kancléř Friedrich Merz označil tento výsledek za nejtěžší volební porážku své strany za celá desetiletí. Současně zdůraznil, že výsledek zasáhl konzervativce v samotných základech a bude mít hluboké důsledky přesahující hranice jednoho spolkového státu.
AfD je již nyní největší opoziční stranou ve spolkovém sněmu v Berlíně, což ztěžuje narativ, že se jedná pouze o specifický fenomén bývalého východního Německa. Narůstající voličská síla krajní pravice zároveň vystavuje tlaku takzvaný firewall, tedy dohodu tradičních stran o odmítání vládní spolupráce s ultra-nacionálními formacemi. Rostoucí maturitní čísla v parlamentu staví stávající politické bloky před výzvu, jak dlouho je udržování této bariéry udržitelné.
Podobnému tlaku čelí podle CNN politický systém v celé Evropě. V Evropském parlamentu drží tři národně-konzervativní a krajně pravicové frakce dohromady 196 křesel, což z nich činí druhou největší sílu podle počtu poslanců. Přestože tyto strany nehlasují vždy jednotně, výrazně ovlivňují celoevropskou debatu v otázkách migrace, vojenské pomoci Ukrajině či klimatické politiky.
Na národní úrovni se strany s krajně pravicovými prvky podílejí na vládnutí v několika evropských zemích, například v Itálii, Finsku, Chorvatsku, na Slovensku či ve Švédsku. V dalších státech pak určují témata veřejné diskuse z pozice silných opozičních subjektů. Dubnové volby v Maďarsku naopak ukázaly odlišný vývoj, když centristické hnutí Tisza porazilo dlouho vládnoucí stranu Fidesz a ukončilo její šestnáctileté působení u moci.
Vzestup evropské krajní pravice doprovází také zvýšený zájem ze strany zahraničních aktérů a politických proudů ze Spojených států. Představitelé AfD otevřeně deklarují snahu o navázání dobrou úroveň vztahů s Washingtonem i Moskvou. Odborníci i politici však upozorňují, že hlavní příčiny růstu podpory těchto stran zůstávají domácí a souvisí s nespokojeností obyvatelstva ohledně migrace, stagnace mezd či deindustrializace.
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Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo získala ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů a připsala si tak historické vítězství. Podle předběžných výsledků obsadí v zemském sněmu 39 křesel z celkových 83, což znamená, že jí k absolutní většině chybějí pouhé tři mandáty. Vedení uskupení nyní usiluje o získání podpory od ostatních stran či jednotlivých poslanců, aby mohlo sestavit novou vládu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu strany Beatrix von Storchová prohlásila, že demokracie vyžaduje spolupráci a ostatní političtí aktéři nemohou ignorovat vůli voličů.
Zdroj: Libor Novák