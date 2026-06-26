Jižní Korea plánuje vycvičit půl milionu „dronových válečníků“

Libor Novák

26. června 2026 12:27

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)
armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army) Foto: army.mil.kr

Jižní Korea plánuje vycvičit půl milionu svých vojáků na operátory bezpilotních letounů v rámci zásadní reorganizace své obranné strategie. Jihokorejský ministr obrany Ahn Gyu-back oznámil, že bezpilotní technologie se staly klíčovým faktorem měnícím podobu moderního bojiště, a každý voják by měl být schopen ovládat drony stejně samozřejmě jako svou sekundární osobní zbraň.

Ambiciózní program se týká 500 tisíc příslušníků armády, námořnictva, letectva i námořní pěchoty, kteří získají označení „dronoví válečníci“. Podle ministerstva ukázaly konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě, že masové nasazení levných bezpilotních prostředků zásadně transformuje povahu vedení války, přičemž hrozba ze strany Severní Koreje, která neustále rozvíjí své zbraňové kapacity, v zemi zvyšuje riziko pro vojenské i civilní objekty.

Soul v rámci nové strategie plánuje do konce letošního roku nakoupit přibližně 11 tisíc komerčních dronů pro výcvikové účely, přičemž do roku 2029 by měl tento počet vzrůst na 60...tisíc. Do roku 2030 chce armáda navíc disponovat více než 20 tisíci levnými jednorázovými bojovými drony. Součástí modernizace je také urychlení vývoje domácí útočné munice s dlouhým doletem s názvem K-Lucas.

Tento systém koncepčně vychází z amerického projektu Lucas, což je levný bezpilotní bojový prostředek vyvinutý zpětným inženýrstvím na základě íránského sebevražedného dronu Šáhid-136, který Rusko masivně využívá na ukrajinské frontě. Jižní Korea zároveň plánuje výrazně posílit své systémy protivzdušné obrany zaměřené na likvidaci nepřátelských dronů, a to včetně nasazení laserových a mikrovlnných zbraní s vysokým výkonem.

Zveřejněné plány reagují na rostoucí obavy z technologického pokroku Severní Koreje a zároveň představují snahu o nápravu reputace jihokorejských ozbrojených sil po incidentu z roku 2022.

Tehdy pět malých severokorejských bezpilotních letounů narušilo jihokorejský vzdušný prostor a jeden z nich pronikl až do bezletové zóny nad prezidentským palácem v Soulu, přičemž jihokorejská armáda i přes nasazení stíhaček a vrtulníků nedokázala žádný z nich sestřelit. Schopnosti Pchjongjangu v oblasti bezpilotních prostředků navíc v poslední době výrazně vzrostly díky prohlubujícímu se vojenskému partnerství s Ruskem.

Severní Korea poslala do bojů na Ukrajině tisíce svých vojáků, čímž její armáda získala přímé bojové zkušenosti s masovým nasazením dronů v reálném konfliktu. Pchjongjang navíc informoval, že vůdce Kim Čong-un osobně dohlížel na testy taktických balistických raket a vylepšeného dělostřelectva s cílem posílit palebnou sílu na jižní hranici, a slíbil exponenciální rozšíření jaderného arzenálu.

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Zdroj: Libor Novák

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