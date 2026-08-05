Počet mrtvých po ruském útoku stoupá. Ukrajině chybí interceptory

Rozsáhlý noční útok ruských bezpilotních letounů a balistických střel si v ukrajinském hlavním městě a jeho okolí vyžádal sedmnáct lidských životů. Další oběti na životech a desítky zraněných hlásí také regiony Charkiv a Doněck, přičemž celková bilance dosavadních střetů vzrostla na nejméně dvacet jedna mrtvých.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti uvedl, že váznoucí dodávky protiraketových systémů od západních partnerů vedou k příšerným ztrátám a zničení. Podle jeho slov by účinné interceptory dokázaly zachránit lidské životy, přičemž dodal, že celkový objem dodávek obranných střel se letos výrazně snížil.
Moskva k celé věci sdělila, že terčem nočního bombardování byly logistické uzly a zásobovací střediska. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že tato místa sloužila k uskladnění a distribuci vojenského materiálu či bezpilotních letounů, přičemž útočilo i na plavidla u černomořského pobřeží.
V samotném Kyjevě a širším okolí zasáhly rakety a drony obytné domy, sklady nebo nádraží. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko vyjádřil obavy, že pod sutinami zničených budov mohou stále zůstávat uvěznění lidé, zatímco záchranné složky na mnoha místech nadále bojují s rozsáhlými požáry.
Ukrajinské letectvo specifikovalo, že nepřítel vyslal desítky balistických střel i stovky dronů. Zatímco velká část bezpilotních letounů byla úspěšně zneškodněna protivzdušnou obranou, statistiky ukazují, že úspěšnost zachycování raket v letošním roce poklesla a celkový počet útoků vzrostl.
Boje se však odehrávají i na ruském území, kam Kyjev rovněž směřuje své odvetné údery. Guvernér Tulské oblasti oznámil, že po dopadu dronu začal hořet velký sklad internetového prodejce Wildberries, což je jedno z mnoha logistických center, jež se v posledních týdnech stala terčem útoků.
Napětí v konfliktu nadále eskaluje, což dokládají i nedávné incidenty na obou stranách fronty. Ukrajinští představitelé ostře odsoudili nedávné útoky na civilisty v Chersonu nebo v Krasnodarském kraji, zatímco obě strany konfliktu vytrvale popírají, že by Záměrně mířily na civilní obyvatelstvo.
Evropská unie mezitím podniká kroky k finanční podpoře napadené země, když předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod miliard eur ze zmrazených ruských aktiv. Tyto finanční prostředky mají posloužit k posílení ukrajinské obrany a pomoc v pokračujícím válečném konfliktu.
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Zdroj: Lucie Podzimková