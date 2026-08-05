Kyjev čelil raketám a dronům. Nejméně 14 mrtvých, další lidé jsou zranění

Rusko v noci na středu podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Použilo drony a balistické rakety. Jen v Kyjevě přišlo o život nejméně 14 lidí. Přes dvě desítky dalších osob utrpěly zranění. Informovala o tom britská stanice BBC.
Jeden z největších a nejvíce smrtících útoků na ukrajinskou metropoli za více než čtyři roky války začal po půlnoci z úterý na středu. Šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko v jeho průběhu upozornil, že "nepřítel opět masivně útočí na Kyjevskou oblast". Ve městě přes hodinu zněly sirény.
Ruské balistické rakety a bezpilotní stroje zasáhly sklady, ale také obytné budovy. Podle Tkačenka zemřelo devět lidí v Boryspilu, čtyři lidé v Buče a jeden ve Fastivu. Nejméně 22 osob utrpělo při nočním útoku zranění.
Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička nadále panují obavy, že pod troskami budov v centru města jsou uvězněny lidé. Kličko také zmínil, že čtveřice zraněných je ve vážném stavu. "Nepřítel opět úmyslně útočí na civilisty a civilní infrastrukturu," poznamenala kyjevská vojenská správa.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zasáhlo logistická a zásobovací centra v Kyjevě a jeho okolí. "Tato centra se podílela na skladování a dodávkách nejrůznějších zbraní a armádních zásob a také na produkci a distribuci bezpilotních leteckých prostředků," konstatovala Moskva.
Ruské ministerstvo zároveň informovalo, že zasáhlo tři nákladní lodě, které údajně přepravovaly zbraně a vojenský materiál, u černomořského přístavu Oděsa.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Lucie Podzimková