Kyjev čelil raketám a dronům. Nejméně 14 mrtvých, další lidé jsou zranění

Lucie Podzimková

5. srpna 2026 9:10

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Rusko v noci na středu podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Použilo drony a balistické rakety. Jen v Kyjevě přišlo o život nejméně 14 lidí. Přes dvě desítky dalších osob utrpěly zranění. Informovala o tom britská stanice BBC

Jeden z největších a nejvíce smrtících útoků na ukrajinskou metropoli za více než čtyři roky války začal po půlnoci z úterý na středu. Šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko v jeho průběhu upozornil, že "nepřítel opět masivně útočí na Kyjevskou oblast". Ve městě přes hodinu zněly sirény. 

Ruské balistické rakety a bezpilotní stroje zasáhly sklady, ale také obytné budovy. Podle Tkačenka zemřelo devět lidí v Boryspilu, čtyři lidé v Buče a jeden ve Fastivu. Nejméně 22 osob utrpělo při nočním útoku zranění. 

Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička nadále panují obavy, že pod troskami budov v centru města jsou uvězněny lidé. Kličko také zmínil, že čtveřice zraněných je ve vážném stavu. "Nepřítel opět úmyslně útočí na civilisty a civilní infrastrukturu," poznamenala kyjevská vojenská správa. 

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zasáhlo logistická a zásobovací centra v Kyjevě a jeho okolí. "Tato centra se podílela na skladování a dodávkách nejrůznějších zbraní a armádních zásob a také na produkci a distribuci bezpilotních leteckých prostředků," konstatovala Moskva.

Ruské ministerstvo zároveň informovalo, že zasáhlo tři nákladní lodě, které údajně přepravovaly zbraně a vojenský materiál, u černomořského přístavu Oděsa. 

Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

včera

Ruský voják vraždil na Krymu. Zemřeli nejméně čtyři lidé

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Kyjev Ukrajina Ruská armáda

Aktuálně se děje

před 16 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

EU zpřísňuje Ukrajincům podmínky pro dočasnou ochranu. Problém hrozí zejména mužům

Ukrajinským mužům, kteří nesplnili vojenskou povinnost, nastávají krušné časy. Pokud dorazí do některého z členských států EU, už nebudou mít nárok na udělení dočasné ochrany. Bylo totiž zveřejněno nové rozhodnutí Rady EU, které upravuje podmínky pro udělování dočasné ochrany a zároveň ji prodlužuje. Informovalo o tom ministerstvo vnitra.

před 3 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou zrychlí a přestanou ovlivňovat provoz na koridoru

Správa železnic podepsala smlouvu na rekonstrukci úseku mezi Kolínem a Kutnou Horou. Provedou ji společnosti STRABAG Rail, Elektrizace železnic Praha, EUROVIA CZ, EUROVIA Železniční stavby a GJW Praha, které podaly nejvýhodnější nabídku ve výši 1,656 miliardy korun. To je o více než pětinu nižší cena, než byl cenový strop. Vlaky mezi dvěma významnými centry středních Čech výrazně zrychlí, díky nové propojce se už nebudou blokovat se spoji na koridoru. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. 

včera

Ilustrační fotografie.

Občanští demokraté představili kandidáty pro podzimní volby

Občanská demokratická strana dnes, do řádného termínu registračních úřadů, podala všechny nominace do podzimních senátních voleb. ODS navrhuje 14 kandidátek a kandidátů, nad rámec toho v zájmu udržení silné pozice ve třech obvodech kandidují osobnosti v koalici s jiným navrhovatelem a v dalších sedmi volebních obvodech mají kandidáti podporu občanských demokratů.

včera

Letní počasí

Morava hlásí poprvé přes 40 stupňů. Nejtepleji ale bylo v Plzni

Pondělní historické maximum pro Moravu a Slezsko vydrželo jen den. V úterý bylo ve Strážnici ještě o stupeň tepleji, hodnota dosáhla 40,9 °C. V Plzni dokonce úterní maximální teplota vystoupala nad 41 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Karel Havlíček

Nový systém podpory pro české firmy. Havlíček spustil CzechBusiness

České firmy mohou od srpna počítat s jednodušší, přehlednější a efektivnější podporou svého podnikání. Vzniká nová státní agentura CzechBusiness, která propojuje dosavadní kompetence agentur CzechTrade a CzechInvest. Firmám nabídne jednoho partnera pro rozvoj od inovací až po zahraniční expanzi, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. 

včera

Tragédie na ruské pláži. Sedm lidí zemřelo po explozi ukrajinského dronu

Pád ukrajinského dronu na vyhledávanou pláž na ruském pobřeží Černého moře si vyžádal nejméně sedm mrtvých. Třemi oběťmi jsou děti, uvedly místní úřady podle BBC. Moskva obvinila Kyjev z úmyslného útoku na civilisty. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy