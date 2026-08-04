Dočkala se. Su Ťij se dočkala první návštěvy po více než dvou letech

Vězněná barmská politička Aun Schan Su Ťij se poprvé po více než dvou letech dostala do kontaktu s okolním světem. Navštívit ji mohli členové delegace Mezinárodního červeného kříže. Informovala o tom britská stanice BBC.
Su Ťij se sešla s delegací Mezinárodního červeného kříže. Šlo o její první potvrzené setkání s někým, kdo není zástupcem barmské vlády, za téměř čtyři roky. Politička na zveřejněných fotografiích vypadá zdravě, ačkoliv nejsou k dispozici žádné důvěryhodné informace o jejím zdravotním stavu.
"Návštěva proběhla v souladu se standardy a procedurami Mezinárodního červeného kříže pro návštěvy lidí zbavených osobní svobody. Součástí byla příležitosti mluvit s Aun Schan Su Ťij v soukromí," uvedla organizace v prohlášení.
Syn vězněné političky Kim Aris, který v uplynulých měsících požadoval důkaz, že je matka naživu, ocenil návštěvu delegace v Barmě. "Může to být první krok, ale nemusí být poslední," napsal na sociální síti.
Opoziční vůdkyně byla v roce 2022 odsouzena k 33 letům odnětí svobody na základě obvinění z několika trestných činů, které její podporovatelé a lidskoprávní organizace označili za snahu ji zdiskreditovat a legitimizovat převzetí moci armádou. Letos vláda umožnila Su Ťij přesun do domácího vězení.
Političčina strana Národní liga pro demokracii v listopadu 2020 jasně vyhrála barmské volby. K vojenskému puči došlo následujícího roku v únoru, když se vláda Su Ťij měla ujmout druhého pětiletého mandátu. Vojáci tehdy tvrdili, že volby byly zmanipulované, což však rozporovali nezávislí pozorovatelé.
V zemi následně vypukly masové protesty, které armáda krvavě potlačila. Podle některých informací, které se objevily v médiích, zemřelo nejméně dva tisíce lidí. Politička byla po převratu zatčena a nakonec stanula před soudem.
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Zdroj: Jan Hrabě