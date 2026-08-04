Dočkala se. Su Ťij se dočkala první návštěvy po více než dvou letech

Lucie Podzimková

4. srpna 2026 15:32

Do Aun Schan Su Ťij
Do Aun Schan Su Ťij Foto: Wikipedia

Vězněná barmská politička Aun Schan Su Ťij se poprvé po více než dvou letech dostala do kontaktu s okolním světem. Navštívit ji mohli členové delegace Mezinárodního červeného kříže. Informovala o tom britská stanice BBC

Su Ťij se sešla s delegací Mezinárodního červeného kříže. Šlo o její první potvrzené setkání s někým, kdo není zástupcem barmské vlády, za téměř čtyři roky. Politička na zveřejněných fotografiích vypadá zdravě, ačkoliv nejsou k dispozici žádné důvěryhodné informace o jejím zdravotním stavu.

"Návštěva proběhla v souladu se standardy a procedurami Mezinárodního červeného kříže pro návštěvy lidí zbavených osobní svobody. Součástí byla příležitosti mluvit s Aun Schan Su Ťij v soukromí," uvedla organizace v prohlášení. 

Syn vězněné političky Kim Aris, který v uplynulých měsících požadoval důkaz, že je matka naživu, ocenil návštěvu delegace v Barmě. "Může to být první krok, ale nemusí být poslední," napsal na sociální síti. 

Opoziční vůdkyně byla v roce 2022 odsouzena k 33 letům odnětí svobody na základě obvinění z několika trestných činů, které její podporovatelé a lidskoprávní organizace označili za snahu ji zdiskreditovat a legitimizovat převzetí moci armádou. Letos vláda umožnila Su Ťij přesun do domácího vězení. 

Političčina strana Národní liga pro demokracii v listopadu 2020 jasně vyhrála barmské volby. K vojenskému puči došlo následujícího roku v únoru, když se vláda Su Ťij měla ujmout druhého pětiletého mandátu. Vojáci tehdy tvrdili, že volby byly zmanipulované, což však rozporovali nezávislí pozorovatelé. 

V zemi následně vypukly masové protesty, které armáda krvavě potlačila. Podle některých informací, které se objevily v médiích, zemřelo nejméně dva tisíce lidí. Politička byla po převratu zatčena a nakonec stanula před soudem. 

30. července 2026 12:02

Počet mrtvých po silném zemětřesení v Japonsku roste. Záchranné práci komplikují extrémní vedra

Související

Více souvisejících

Do Aun Schan Su Ťij barma

Aktuálně se děje

před 17 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Karel Havlíček

Nový systém podpory pro české firmy. Havlíček spustil CzechBusiness

České firmy mohou od srpna počítat s jednodušší, přehlednější a efektivnější podporou svého podnikání. Vzniká nová státní agentura CzechBusiness, která propojuje dosavadní kompetence agentur CzechTrade a CzechInvest. Firmám nabídne jednoho partnera pro rozvoj od inovací až po zahraniční expanzi, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

včera

Suchý zip se uplatnil například u dětských bot.

Suchý zip měl svůj den. Jaká je jeho historie?

Na druhý srpnový den připadal Mezinárodní den suchého zipu. Toto spínadlo se bezpochyby řadí mezi přelomové vynálezy a dnes má všestranné využití: v odívání, průmyslu nebo třeba ve zdravotnictví. Jak suchý zip vznikl? Kdo a kdy ho vynalezl?

včera

Adam Vojtěch

České zdravotnictví má být připravené na budoucnost. I díky spolupráci s WHO

Ministerstvo zdravotnictví schválilo nový dvouletý plán spolupráce s Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu na období 2026–2027. Plán navazuje na dlouhodobou strategii spolupráce do roku 2030 a jeho cílem je podpořit budování odolného a kvalitního zdravotnictví připraveného na výzvy budoucnosti prostřednictvím reformy veřejného zdraví, posílení prevence, digitální transformace a inovací.

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Česká fotbalová reprezentace má prvního zahraničního trenéra v historii. Španěla Santiho Deniu

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se koncem července potvrdilo. Česká fotbalová reprezentace bude mít poprvé ve své historii zahraničního hlavního trenéra, konkrétně dvaapadesátiletého španělského stratéga Santiho Deniu. Jdeo trenéra, který byl dosud spjat se španělskými mládežnickými reprezentacemi, s nimiž měl několik úspěchů, když vyhrál evropské šampionáty hráčů do 17 let i do 19 let. Jeho jistě nejvýraznějším úspěchem je pak zlatá olympijská medaile z Paříže 2024, kterou vyhrál se Španělskem. Jeho nejbližším pobočníkem v novém realizačním týmu pak bude jeho krajan Pablo Amo.

včera

včera

včera

Exministr Blažek poprvé reagoval na obžalobu v bitcoinové kauze

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek poprvé reagoval na obžalobu v bitcoinové kauze. Podle jeho slov stále nebylo prokázáno, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Někdejší člen Fialovy vlády zároveň označil za lež tvrzení, že mezi obžalovanými existovala dohoda.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy