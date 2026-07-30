Počet mrtvých po silném zemětřesení v Japonsku roste. Záchranné práci komplikují extrémní vedra

Libor Novák

30. července 2026 12:02

Následky zemětřesení v Japonsku
Následky zemětřesení v Japonsku Foto: reprofoto twitter

Počet obětí silného zemětřesení, které v úterý zasáhlo jižní část Japonska, vzrostl na třicet. Záchranáři a vojáci nadále intenzivně prohledávají trosky nákupního centra, papírny i obytných domů v prefektuře Kumamoto na ostrově Kjúšú. Tamní úřady hlásí také nejméně šedesát dva zraněných osob.

Práci téměř pěti tisícům příslušníků sil sebeobrany výrazně komplikují extrémní podmínky. Záchranné operace brzdí nejen noční následný otřes o síle 5,8 stupně, ale také panující tropické teploty dosahující až pětatřiceti stupňů Celsia. Do terénu byla nasazena těžká technika i speciálně vycvičené týmy.

Tragické následky má incident v nákupním centru ve městě Kašima, kde se po evakuaci přibližně tří tisíc návštěvníků odehrál výbuch plynu. Včlenění záchranáři odsud vyprostili dvanáct lidí, z nichž šest následkům zranění podlehlo. Vedení provozovatelské společnosti se již veřejně omluvilo s tím, že riziko explozí nebylo dostatečně předvídáno.

Tragédie se odehrála také v papírně ve městě Jacuširo, kde se zřítil tovární komín. Z deseti uvíznutých pracovníků osm zemřelo a dva utrpěli zranění, přičemž pátrání po posledním pohřešovaném zaměstnanci stále pokračuje. Mezi oběťmi v regionu je hlášen i vietnamský stážista, na kterého spadl jeřáb.

Rozsáhlá je rovněž materiální škoda a dopad na základní infrastrukturu. Bez elektrického proudu zůstává téměř třiadvacet tisíc domácností a sedmasedmdesát tisíc obydlí je zcela bez pitné vody. Přibližně patnáct tisíc obyvatel muselo vyhledat útočiště v provizorních evakuačních centrech, kam armáda letecky i po moři dodává zásoby a chladicí zařízení.

Síla otřesů dosáhla na japonské stupnici maximálního sedmého stupně a podle geodetických měření docházelo k posunům půdy až o osmdesát sedm centimetrů. Poškození neunikly ani moderní budovy se speciálním protizemětřesným zabezpečením, například radnice ve městě Jacuširo.

Otřesy dočasně zastavily provoz v řadě významných průmyslových podniků na ostrově Kjúšú, který je klíčovým centrem pro výrobu automobilů a polovodičů. Společnosti jako Toyota nebo Honda pozastavily výrobu v některých svých závodech, aby prověřily bezpečnost dodavatelských řetězců i samotných hal.

Prefektura Kumamoto čelila katastrofálním otřesům již v roce 2016, kdy si přírodní živelná pohroma vyžádala přes dvě stě sedmdesát životů. Japonské souostroví leží v seismicky mimořádně aktivní oblasti, kde se odehrává přibližně osmnáct procent všech světových zemětřesení.

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Zdroj: Libor Novák

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