Málem to odhalila jako první. Camilla promluvila o rakovině britského krále Karla

Hned dvěma výrazným představitelům britské monarchie byla v posledních letech diagnostikována rakovina. Jedním z nich byla hlava rodiny. Král Karel III. má největší oporu v manželce Camille, která nyní zavzpomínala na moment, kdy málem prozradila diagnózu dřív, než to udělal sám její manžel.
Královna Camilla se po více než dvou letech rozhodla zavzpomínat, jak na konci ledna 2024 otevírala podpůrné centrum pro pacienty s rakovinou v londýnské Royal Free Hospital, když už věděla, že sám její muž trpí tímto zákeřným onemocněním. Podle svých slov si musela dávat pozor, aby držela jazyk za zuby.
"Nikdo tehdy nesměl cokoliv říct. Bylo to opravdu složité," uvedla podle stanice Sky News. "Skoro jsem něco řekla, ale pochopitelně jsem cítila, že ještě nenastal čas to říct," podotkla manželka současného britského panovníka.
Camilla podle svých slov o to lépe pochopila, jak důležitá jsou podobná centra pro pacienty. "Podívala jsem se na všechny, kteří trpěli, a na všechny souvislosti a myslím, že jsem si uvědomila, jak důležitá taková místa jsou," konstatovala.
Britové se nakonec o několik dní později dozvěděli, že králi Karlovi byla diagnostikována rakovina. Monarcha nicméně svůj program moc nezměnil. "Nic ho nezastavilo. Řekl jen: 'Tohle je můj způsob. Já se s tím vyrovnám,'" zavzpomínala Camilla.
U Karla byla rakovina odhalena na začátku roku 2024. S blíže neurčeným typem rakoviny se v průběhu předloňského roku potýkala i princezna Kate, manželka králova staršího syna Williama. Onemocnění je aktuálně v remisi, takže se trojnásobná maminka mohla vrátit k plnění povinností člena královské rodiny.
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Královna Camilla , Král Charles III. (Karel III.) , Velká Británie , rakovina
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Zdroj: Jan Hrabě