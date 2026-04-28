Karel III. zahájil návštěvu USA. Vítal ho Trump, platí přísná bezpečnostní opatření

Lucie Podzimková

28. dubna 2026 10:38

Donald Trump přivítal britský královský pár v USA. Foto: The Royal Family

Britský král Karel III. v pondělí dorazil i s královnou Camillou na netrpělivě očekávanou návštěvu Spojených států amerických. Informovala o tom BBC. Po pokusu o atentát na amerického prezidenta platí velmi přísná bezpečnostní opatření. Panovník během návštěvy pronese projev  k zákonodárcům. 

Královský pár zahájil čtyřdenní návštěvu USA, která je první takovou návštěvou britského panovníka od cesty královny Alžběty II. v roce 2007, po přistání na letecké základně Andrews ve státě Maryland. Krále a jeho ženu jako první přivítali protokolářka Monica Crowleyová a britský velvyslanec Christian Turner. Květiny předala dvojice dětí britských vojáků nasazených ve Státech. 

Karel III. a Camilla se následně přivítali s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho manželkou Melanií. Podával se čaj. Následovala zahradní slavnost v prostorách britské ambasády ve Washingtonu, které se zúčastnilo přes 600 lidí. Mezi pozvanými hosty byli také politici, například někdejší předsedkyně americké Sněmovny Nancy Pelosiová, senátor Ted Cruz či britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová.

Velkým tématem je během návštěvy bezpečnost, protože o víkendu se další člověk pokusil o atentát na prezidenta Trumpa. Očekává se, že král mu v souvislosti s útokem vyjádří své sympatie během úterního projevu v Kongresu. 

Královská návštěva je snahou o posílení vztahů mezi oběma zeměmi v roce, kdy si Spojené státy připomínají 250 let nezávislosti, kterou vyhlásily v roce 1776 a osamostatnily se od Velké Británie. Karel III. dorazil do zámoří v napjaté době, kdy labouristický premiér Keir Starmer se opakovaně stává terčem kritiky z Bílého domu. 

Monarcha v úterý promluví k zákonodárcům z obou komor amerického Kongresu. Naváže tak na poslední takový projev své matky v roce 1991. Trump se následně dostane ke slovu během slavnostní večeře v Bílém domě, které se zúčastní politici i celebrity z obou zemí. 

Atentátníka na prezidenta Trumpa obvinili. Hrozí mu doživotí

Jeho Veličenstvo Král Karel III. je vyfocen v plném zdobení v trůnním sále v Buckinghamském paláci. Má na sobě Majetkoprávní roucho, Imperial State Crown a drží Vládcovu kouli a Sovereignovo žezlo s křížem. Sedí na jednom z páru trůnních křesel z roku 1902, které byly vyrobeny pro budoucího krále Jiřího V. a královnu Marii pro použití při korunovaci krále Edwarda VII. Tato trůnní křesla byla také použita v roce 1937 na pozadí korunovace krále Jiřího VI. a královny Alžběty a Jeho Veličenstva krále Karla III. a královny Camilly ve Westminster Hall v loňském roce k přijímání proslovů od předsedů obou komor parlamentu.

Britský král Karel III. se sejde s Trumpem. Bude v bezpečí, slíbil mu prezident

Americký prezident Donald Trump ujistil, že král Karel III. bude během své státní návštěvy USA, která začíná v pondělí, v naprostém bezpečí. Toto prohlášení následovalo po dodatečných bezpečnostních konzultacích mezi Bílým domem a Buckinghamským palácem, které vyvolal sobotní incident ve Washingtonu, kdy se ozbrojený střelec dostal do blízkosti akce za účasti prezidenta.

