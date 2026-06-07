Americká armáda sestřelila v Hormuzském průlivu íránské útočné drony

Americká armáda v sobotu v oblasti Hormuzského průlivu sestřelila dva íránské útočné drony, které ohrožovaly mezinárodní námořní dopravu. K incidentu došlo pouhý den poté, co Spojené státy zlikvidovaly čtyři jiné íránské bezpilotní letouny směřující k témuž strategickému průlivu. Podle prohlášení Centrálního velitelství USA (CENTCOM) zůstávají americké síly připraveny i nadále bránit region před íránskou agresí.
Tento nejnovější střet přichází po předchozí vzájemné výměně úderů mezi Washingtonem a Teheránem, při níž Írán pálil také na cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Tyto dva státy Perského zálivu íránské útoky zachytily, čemuž předcházely americké údery na radarová a sledovací stanoviště v pobřežních oblastech Íránu. Čerstvé vojenské akce tak vystavují vážnému tlaku již tak křehké příměří mezi oběma zeměmi.
V souvislosti s eskalací konfliktu zvažují Spojené státy nové opatření týkající se finančních prostředků Teheránu. Podle zdroje obeznámeného s uvažováním ministra financí Scotta Bessenta plánuje Washington umožnit využití íránských aktiv na opravu válečných škod v arabských státech Zálivu, pokud by byly zasaženy budoucími útoky z Íránu.
Právě zmrazená íránská aktiva ve výši 24 miliard dolarů jsou hlavním bodem, na kterém uvízly mírové rozhovory zprostředkovávané Pákistánem. Pákistánský ministr vnitra Mohsin Naqvi o víkendu odcestoval do Teheránu, aby se pokusil zablokovaná jednání jménem USA znovu oživit.
Napjatá situace přetrvává také v Libanonu, kde zesílily střety mezi izraelskou armádou a milicemi Hizballáhu. Boje gradují i přesto, že izraelská a libanonská vláda obnovily příměří, které původně zprostředkovaly Spojené státy. Samotné hnutí Hizballáh však prodloužení tohoto klidu zbraní odmítlo a izraelská ofenziva se zaměřuje právě na jeho pozice.
Boje v jižním Libanonu si v sobotu vyžádaly oběti na životech vojáků na obou stranách. Izraelská armáda potvrdila úmrtí dvou svých příslušníků při dvou samostatných incidentech. Libanonské ozbrojené síly pak oznámily, že při izraelském úderu zahynulo několik jejich vojáků, mezi nimiž byl i jeden vysoce postavený generál. Podle informací libanonského ministerstva zdravotnictví bylo od 2. března v zemi zabito nejméně 3 593 lidí a dalších 10 990 utrpělo zranění.
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USA (Spojené státy americké) , Írán , Hormuzský průliv
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Zdroj: David Holub