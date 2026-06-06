Francie v slzách. Zemřela Bernadette Chiracová

Ve věku devadesáti tří let zemřela Bernadette Chiracová, bývalá první dáma Francie a vdova po exprezidentovi Jacquesi Chiracovi. Tato politička byla po více než půl století pevnou oporou svého chotě při jeho vzestupu do nejvyšších pater státní správy. Smutnou zprávu potvrdil současný francouzský prezident Emmanuel Macron, který společně se svou manželkou Brigitte vyjádřil hlubokou lítost nad odchodem ženy, jež se nesmazatelně zapsala do národní historie a prostřednictvím charity pomohla milionům pacientů.
Bernadette Chiracová se narodila v Paříži jako Bernadette Thérèse Marie Chodron de Courcel do zámožné aristokratické rodiny s hlubokou katolickou tradicí. Její původ určovali vlivní příbuzní z řad diplomatů, vojáků a průmyslníků. Zásadním milníkem jejího osudu se stala studia na prestižním institutu Sciences Po, kde potkala pohledného a ambiciózního Jacquese Chiraca. Svatba se konala v březnu roku 1956 a odstartovala manželství trvající šedesát tři let, které sama nevěsta později popsala jako velkou lekci v trpělivosti a vytrvalosti.
Zatímco její muž proslul bezprostředností a schopností navázat okamžitý kontakt s davy, Bernadette disponovala zcela odlišným nadáním. Byla silně věřící, nesmírně distingovaná, společensky obávaná a pověstná svým břitkým, leč vytříbeným humorem. Tradované zálety svého chotě přijímala s nadhledem a ironií, což se projevilo i v momentu, kdy novináři spekulovali o prezidentově tajuplné nepřítomnosti během tragické noci, kdy zahynula princezna Diana. Chiracová tehdy s ledovým klidem vystoupila z vozu a fotografům vzkázala, že rozhodně není žádnou filmovou divou, kvůli které by lidé měli šílet.
Na rozdíl od jiných manželek francouzských státníků si dokázala vybudovat vlastní, na manželovi nezávislou politickou kariéru. Když ji choť vyslal spravovat rodové pozice do venkovského departementu Corrèze, chopila se šance s obrovským nasazením. V roce 1971 získala post v obecním zastupitelstvu obce Sarran a od roku 1979 zasedala v departementní radě Corrèze, kde si mandát udržela až do roku 2015. Její vliv rapidně vzrostl po roce 1995, kdy se Jacques Chirac ujal prezidentského úřadu, a ačkoliv role první dámy nemá oporu ve francouzské ústavě, udělala z Elysejského paláce místo, kde na jejím názoru záleželo.
Životní dráhu první dámy poznamenala i rodinná tragédie v podobě těžké anorexie starší dcery Laurence, která byla následkem prodělaného zánětu mozkových blan v dospívání. Dcera po vleklých potížích zemřela v roce 2016 ve věku padesáti osmi let. Právě tato osobní bolest nasměrovala Chiracovou k rozsáhlé charitativní činnosti. V roce 1994 převzala vedení nadace zaměřené na sbírku mincí pro hospitalizované děti a stala se symbolem pomoci nemocným rodinám. Vedení této organizace předala v roce 2019 současné první dámě Brigitte Macronové.
I po odchodu svého muže z aktivní politiky v roce 2007 zůstávala Bernadette Chiracová veřejně činnou a novinářům s oblibou opakovala, že na rozdíl od manžela ona s politikou nekončí. Ve svých memoárech s názvem Konverzace z roku 2001, kterých se prodaly stovky tisíc výtisků, se veřejnosti představila jako upřímná a emancipovaná osobnost. S postupujícím věkem a zhoršujícím se zdravím se však postupně stahovala do ústraní. Když v roce 2019 Jacques Chirac zemřel, byla již natolik oslabená, že se nemohla zúčastnit ani oficiálního státního pohřbu.
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Zdroj: Libor Novák