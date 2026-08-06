Moravský teplotní rekord se měnil potřetí za tři dny. Ve Strážnici bylo 41 stupňů

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. srpna 2026 8:21

Letní počasí
Letní počasí Foto: Pixabay

Potřetí za sebou se ve středu posouvala hodnota historického teplotního rekordu pro území Moravy a Slezska. Nové maximum opět zaznamenal jihomoravská Strážnice. Vyvrcholila tak nynější vlna veder, v dalších dnech se ochladí. 

"Ve Strážnici jsme naměřili 41 stupňů, nové absolutní maximum pro Moravu," informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu vpodvečer na facebooku. Na více než 90 procentech stanic padly rekordy pro 5. srpna. Na 16 % stanic byly dokonce zaznamenány historická maxima. 

"Do konce týdne si od takových veder odpočineme - vrátíme se k teplotám, které jsou sice vysoké, ale v našem létě obvyklejší," dodali meteorologové ohledně předpovědi na další pracovní dny a víkend.

Při vedrech se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Absolutní český teplotní rekord padl již během tropické vlny na konci letošního června. V neděli 28. června naměřila stanice v Doksanech v Ústeckém kraji maximální teplotu 41,9 °C.

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