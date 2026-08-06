Potřetí za sebou se ve středu posouvala hodnota historického teplotního rekordu pro území Moravy a Slezska. Nové maximum opět zaznamenal jihomoravská Strážnice. Vyvrcholila tak nynější vlna veder, v dalších dnech se ochladí.
"Ve Strážnici jsme naměřili 41 stupňů, nové absolutní maximum pro Moravu," informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu vpodvečer na facebooku. Na více než 90 procentech stanic padly rekordy pro 5. srpna. Na 16 % stanic byly dokonce zaznamenány historická maxima.
"Do konce týdne si od takových veder odpočineme - vrátíme se k teplotám, které jsou sice vysoké, ale v našem létě obvyklejší," dodali meteorologové ohledně předpovědi na další pracovní dny a víkend.
Při vedrech se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Absolutní český teplotní rekord padl již během tropické vlny na konci letošního června. V neděli 28. června naměřila stanice v Doksanech v Ústeckém kraji maximální teplotu 41,9 °C.
Související
Česko opět zasáhnou silné bouřky. Hrozit budou i ráno a dopoledne
Česko netrápí jen tropy. V Praze a dvou krajích se vyskytuje smog
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Írán hlásí zásadní pokrok. S Ománem se dohodl na režimu v Hormuzském průlivu
před 1 hodinou
Policie našla tělo pohřešovaného při pátrání na jezeře Most
před 1 hodinou
Turek poprvé reagoval na zahájení trestního řízení. Nadále věří ve svou nevinu
před 2 hodinami
Moravský teplotní rekord se měnil potřetí za tři dny. Ve Strážnici bylo 41 stupňů
včera
Trumpův mírový plán pro Gazu kolabuje. Netanjahu jej nepodepsal
včera
Ukrajinská armáda provedla čtyřicetidenní dronovou kampaň s cílem přinutit Kreml k mírovým jednáním
včera
Na německém letišti našli dron s výbušninou. Policie nasadila robota
včera
Počet mrtvých po ruském útoku stoupá. Ukrajině chybí interceptory
včera
Metnar řešil situaci ve španělské Ceutě. Česko vyzvalo ke změnám v ochraně hranic EU
včera
České dráhy přepravily nejvíce cestujících od roku 2019
včera
Mohli jste zachránit životy, kritizuje Zelenskyj spojence po útoku na Kyjev
včera
Do Británie doputovala krásná zpráva z Portugalska. Eugenie porodila holčičku
včera
Policie zahájila trestní řízení kvůli nehodě poslance Filipa Turka
včera
Trump stále nevylučuje další použití síly proti Íránu
včera
Česko opět zasáhnou silné bouřky. Hrozit budou i ráno a dopoledne
včera
Policejní pátrání na jezeře Most. Dva lidé se pohřešují po úterní bouřce
včera
Trumpovi chodil ozbrojený muž po golfovém hřišti. Našly se u něj zbraně
včera
Česko netrápí jen tropy. V Praze a dvou krajích se vyskytuje smog
včera
Kyjev čelil raketám a dronům. Nejméně 14 mrtvých, další lidé jsou zranění
včera
EU zpřísňuje Ukrajincům podmínky pro dočasnou ochranu. Problém hrozí zejména mužům
Ukrajinským mužům, kteří nesplnili vojenskou povinnost, nastávají krušné časy. Pokud dorazí do některého z členských států EU, už nebudou mít nárok na udělení dočasné ochrany. Bylo totiž zveřejněno nové rozhodnutí Rady EU, které upravuje podmínky pro udělování dočasné ochrany a zároveň ji prodlužuje. Informovalo o tom ministerstvo vnitra.
Zdroj: Jan Hrabě