Policie našla tělo pohřešovaného při pátrání na jezeře Most

Smutný nález přinesla pátrací akce po dvou pohřešovaných, která od úterního večera probíhá na jezeru Most. Policie potvrdila, že našla tělo jedné z hledaných osob bez známek života. Pátrání po druhém člověku pokračuje.
"Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo osmadvacetiletého pohřešovaného muže," uvedla policie ve čtvrtek ráno na sociální síti, kde zároveň vyjádřila upřímnou soustrast rodině zesnulého.
Rozsáhlá pátrací akce po dvou pohřešovaných byla zahájena již v úterý vpodvečer. "Přes Mostecko i celý Ústecký kraj se přehnala silná bouřka doprovázená velmi silným větrem. Někteří lidé na vodní hladině měli značné potíže dostat se bezpečně ke břehu," napsali policisté na sociální síti X.
Ve středu se strážci zákona k jezeru vrátili, aby v pátrání pokračovali. "Propátrávány jsou břehy jezera i jeho okolí. Na místě zasahují potapěči zásahové jednotky, policisté poříčního oddělení a hasiči, kteří společně vyvíjejí maximální úsilí k nalezení pohřešovaných," sdělila policie.
Mostecké jezero je antropogenní jezero, které vzniklo rekultivací bývalého hnědouhelného dolu na území starého královského města Most. Má rozlohu přes 300 hektarů, maximální hloubka je 71 metrů. Veřejnosti je přístupné od září 2020.
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Zdroj: Jan Hrabě