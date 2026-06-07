Ruský bezpilotní letoun vážně poškodil jednu z budov Černobylu

Ruský bezpilotní letoun Šáhid v neděli kolem druhé hodiny ranní vážně poškodil přijímací budovu centrálního úložiště vyhořelého jaderného paliva, které se nachází přibližně patnáct kilometrů od odstavené Černobylské jaderné elektrárny. V zasaženém objektu se v době útoku žádné kontejnery s palivem nenacházely a státní operátor Energoatom i Mezinárodní agentura pro atomovou energii potvrdili, že radiace v místě zůstává v normě.
Po zásahu vypukl požár na ploše zhruba čtyřiceti metrů čtverečních, který se hasičům podařilo zlikvidovat, a nikdo ze zaměstnanců nebyl zraněn. Podle ukrajinské strany šlo o záměrný a mimořádně opovrženíhodný čin, kterým Moskva demonstruje svou aroganci v době zesilujících dálkových vzdušných úderů na obou stranách.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, kterého v neděli čeká jednání v Londýně s britským premiérem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem, označil incident za útok na kritickou infrastrukturu.
Ministr zahraničí Andrij Sybiha upozornil, že ruské jaderné vydírání a ohrožování bezpečnosti je systémové a zcela nepřijatelné, přičemž připomněl útok z února roku 2025, kdy ruský dron poškodil ochranný oblouk nad černobylským reaktorem zničeným při havárii v roce 1986. Obě strany se navíc dlouhodobě obviňují z útoků na Rusy okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny.
Kreml se k černobylskému incidentu veřejně nevyjádřil, již dříve však hrozil vystupňováním systematických úderů na klíčové body a rozhodovací centra na Ukrajině. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila za posledních čtyřiadvacet hodin pět set ukrajinských bezpilotních letounů.
Tato prohlášení přicházejí den po rozsáhlém ukrajinském útoku na historické námořní město Kronštadt nedaleko Petrohradu, který se odehrál v době, kdy v metropoli končilo významné ekonomické fórum. Odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii již oznámili, že se připravují na návštěvu poškozeného černobylského úložiště, které slouží k dlouhodobému skladování vyhořelého paliva z ukrajinských elektráren.
Ochranný kryt nad havarovaným jaderným reaktorem v ukrajinském Černobylu, který byl v únoru zasažen dronem, podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) nemůže plnit svou hlavní funkci, tedy blokovat radiaci.
Tato ocelová konstrukce byla pečlivě vybudována s náklady 1,5 miliardy eur vedle zničeného reaktoru a následně přesunuta na místo v roce 2019. Byla součástí iniciativy vedené Evropou. Inspekce MAAE z minulého týdne potvrdila, že úder dronu narušil strukturu.
Výbuch v Černobylu v roce 1986, ke kterému došlo v době, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu, způsobil rozšíření radiace po celé Evropě. Sověti tehdy narychlo postavili nad reaktorem betonový „sarkofág“ s životností pouhých 30 let.
Nový konfinment byl postaven, aby zajistil bezpečné omezení radiace během desetiletí trvajícího závěrečného odstraňování původního sarkofágu, zničené reaktorové budovy pod ním a roztaveného jaderného paliva.
Generální ředitel MAAE, Rafael Grossi, řekl, že inspekční mise potvrdila, že ochranná struktura ztratila své primární bezpečnostní funkce, včetně schopnosti omezovat radiaci. Zároveň ale zjistila, že nedošlo k trvalému poškození nosných konstrukcí ani monitorovacích systémů. Grossi uvedl, že ačkoli byly provedeny některé opravy, je zásadní komplexní obnova, aby se zabránilo další degradaci a zajistila dlouhodobá jaderná bezpečnost.
Organizace spojených národů (OSN) 14. února informovala, že ukrajinské úřady oznámily, že dron s hlavicí s vysokou explozivní silou zasáhl elektrárnu, způsobil požár a poškodil ochranný plášť kolem reaktoru. Ukrajinské úřady z útoku obvinily Rusko, které však jakýkoli útok na elektrárnu popřelo. OSN v únoru uvedla, že úrovně radiace zůstaly normální a stabilní a nebyly hlášeny žádné úniky radiace.
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Zdroj: Jan Hrabě