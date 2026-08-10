Předpověď počasí na nový týden. Orámují ho tropy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. srpna 2026 7:00

Letní počasí, ilustrační fotografie.
Letní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V Česku se již během uplynulého víkendu navrátily nejvyšší teploty k tropickým hodnotám. V pondělí se oproti neděli ještě oteplí. Další vedra jsou pak očekávána v závěru tohoto týdne, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Právě začínající týden se ponese ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí. Srážek bude minimálně, takže se dále prohloubí hydrologické sucho a požární riziko. Zatímco ranní minimální teploty budou poměrně chladné, odpolední teploty zůstanou i nadále většinou nadprůměrně teplé. 

Dnes dojde k vyvrcholení přílivu velmi teplého vzduchu od jihu s odpoledními maximálními teplotami mezi 31 až 36 °C a ranními minimálními teplotami mezi 14 až 19 °C. Odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přeháňky či bouřky, které mohou být na frontě doprovázeny i silnějšími nárazy větru. Srážkové úhrny nebudou příliš vysoké, nejčastěji 0 až 5 mm, v bouřkách ojediněle kolem 20 milimetrů. 

"Od úterý pravděpodobně až do konce týdne bude počasí ovlivňovat mohutná tlaková výše postupující ze západní Evropy přes Pobaltí dále nad východní Evropu, přičemž od pátku k nám po její zadní straně bude opět proudit velmi teplý vzduch od jihu," uvedli meteorologové. 

Zpočátku bude polojasno, postupně se na většině míst úplně vyjasní. Nejvyšší teploty budou mezi 25 až 30 °C. Zejména na severu a severovýchodě území má být chladněji, konkrétně kolem 23 °C. V závěru týdne se opět očekávají tropické teploty, které budou místy dosahovat až 35 °C. 

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