Odchod z EU stojí Británii miliardy liber. Lidé brexitu hořce litují

Odchod Velké Británie z Evropské unie byl aktem sabotáže, který zemi každoročně stojí patnáct až třicet miliard liber, což v přepočtu na výkon ekonomiky znamená ztrátu půl až jednoho procenta HDP. Bývalý britský ministr zahraničí David Miliband to uvedl v příspěvku pro novou knihu sira Anthonyho Seldona s názvem The Brexit Effect, jejíž části zveřejňuje deník The Independent v rámci své nové kampaně za obnovu vztahů s Evropou.
Miliband přirovnal finanční dopady Brexitu ke každodenní trestající dani a vyzval současnou labouristickou vládu, aby urychleně dodala nový politický impuls k budování užších vazeb s unií, jinak Británie zaplatí ještě vyšší cenu.
Nynější šéf humanitární organizace International Rescue Committee upozornil, že rostoucí globální chaos činí spojenectví s evropskými partnery důležitějším než kdy dříve, jelikož společně čelí hrozbě anarchie ve světě. V souvislosti s hospodářským vývojem dodal, že obyvatelé Spojeného království jsou v průměru o šestnáct tisíc liber ročně chudší, než by byli při zachování tempa růstu z doby před rokem 2008.
Výzkumy několika univerzit a britské centrální banky navíc ukazují, že firemní investice jsou kvůli Brexitu o dvanáct až osmnáct procent nižší, zatímco zaměstnanost i produktivita klesly o tři až čtyři procenta. Miliband zároveň připomněl, že unijní členství poskytovalo Londýnu právo vracet migranty z malých člunů zpět do první země EU, na jejíž půdu vstoupili, takže odchod z bloku nevyřešil ani problémy s imigrací.
Téma evropské integrace se v Británii vrací do popředí i v souvislosti s vnitrostranickým děním u vládnoucích labouristů. Premiér Keir Starmer po nedávných neúspěšných místních volbách prohlásil, že Brexit omezil příležitosti pro mladou generaci a že užší vazby s kontinentem budou středobodem jeho další politiky. Vzhledem k očekávanému boji o křeslo stranického lídra však někteří jeho rivalové zacházejí ještě dále.
Wes Streeting, který po volebním neúspěchu rezignoval na vládní post, již otevřeně vyzval k opětovnému vstupu země do Evropské unie. Podobně se v minulosti vyjádřil i starosta Manchesteru Andy Burnham, který sice návrat do unijních struktur dlouhodobě podporuje, ale v nadcházejících doplňovacích volbách v obvodu Makerfield, kde voliči v roce 2016 hlasovali pro odchod, tuto kartu prozatím aktivně neprosazuje.
Deset let poté, co se britští voliči v referendu vyslovili pro odchod z Evropské unie, vystřídaly tehdejší naděje pocity rozčarování, hořkosti a zrady. Kampaň tábora za odchod, vedená Nigelem Faragem a Borisem Johnsonem pod heslem „Vezměme si zpět kontrolu“, slibovala obnovení národní suverenity, omezení migrace a hospodářský rozkvět.
S blížícím se desátým výročím hlasování z 23. června 2016 se však Spojené království nachází v pozici rozdělené, oslabené a zklamané země, přičemž většinu společnosti ovládá fenomén, který sami Britové překřtili na „Bregret“ tedy litování brexitu.
Výsledek referenda, ve kterém zastánci odchodu zvítězili s 51,9 % hlasů, znamenal pro britské i světové dějiny obrovský šok, který tehdejší průzkumy veřejného mínění nepředpovídaly. Pro populistické a protievropské myšlenky tehdejšího lídra strany UKIP Nigela Farage to znamenalo zásadní politické vítězství.
Témata jako boj proti imigraci a obrana britské identity se následně stala dominantními prvky celonárodní debaty a tehdejší konzervativní politici v čele s Borisem Johnsonem je posunuli přímo do středu hlavního politického proudu. Referendum, které v roce 2013 vyhlásil premiér David Cameron s cílem upevnit svou moc a oslabit populisty, tak mělo přesně opačný efekt, vedlo k jeho pádu a k hluboké polarizaci společnosti.
Rozčarování britské veřejnosti začalo bezprostředně po oznámení výsledků, kdy Nigel Farage v televizním rozhovoru přiznal, že klíčový slib kampaně pravděpodobně nebude splněn. Jednalo se o závazek, že peníze posílané do rozpočtu Evropské unie budou místo toho směřovat do britského zdravotního systému NHS. Symbol kampaně v podobě červeného autobusu s nápisem tvrdícím, že unii uniká 350 milionů liber týdně, sice oslovil obrovské množství voličů obávajících se o stav podfinancovaného zdravotnictví, Faragův okamžitý obrat však lidé pochopili jako zradu.
K hlubokému odporu přispěl také vývoj v otázce migrace, která byla pro brexitové hnutí klíčovým tématem, což demonstroval i kontroverzní plakát s uprchlíky z Blízkého východu a nápisem, že unie selhala. Zastánci odchodu prezentovali imigraci jako existenční hrozbu pro britskou identitu, avšak realita po oficiálním vystoupení z unie 31. ledna 2020 přinesla pravý opak. Čísla čisté migrace nadále stoupala a v březnu 2023 dosáhla rekordních hodnot blížících se jednomu milionu, což u protimigračně laděné veřejnosti vyvolalo dojem, že vláda nemá situaci pod kontrolou.
V kombinaci s pomalým hospodářským růstem a vysokou inflací tak současné průzkumy ukazují, že přibližně 56 % Britů odchodu z Evropské unie lituje. Tato situace podkopala důvěru v tradiční politické strany a vedla k nárůstu popularity krajně pravicového uskupení Reform UK pod vedením Nigela Farage. Přestože ekonomické problémy země částečně ovlivnila i pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině, byl to právě brexit, který britskou společnost rozštěpil na dva nepřátelské tábory a položil základy pro přetrvávající kulturní války o národní identitu.
Související
Audit odhalil podivné výdělky bývalého prince Andrewa. Exministr ho zepsul
Novinky z vyšetřování bývalého prince Andrewa. Řeší se i případ z roku 2002
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Odchod z EU stojí Británii miliardy liber. Lidé brexitu hořce litují
před 2 hodinami
Trump neplánuje stáhnout 50 tisíc vojáků z Blízkého východu. Válku v Íránu srovnal s Vietnamem
před 3 hodinami
Ruský bezpilotní letoun vážně poškodil jednu z budov Černobylu
před 4 hodinami
Příběh, který plnil přední stránky světových médií, skončil tragicky. Amerického studenta našli v Japonsku mrtvého
před 6 hodinami
Rusko je ochotno opět jednat s USA. Míč je ale na straně Američanů, tvrdí
před 7 hodinami
Válka se začíná vracet zpět do Ruska. V tamní společnosti začíná bublat nespokojenost
před 8 hodinami
Rusko, nebo Západ? Arménie v klíčových volbách rozhoduje o své budoucnosti
před 9 hodinami
Americká armáda sestřelila v Hormuzském průlivu íránské útočné drony
před 11 hodinami
Počasí příští týden tropické teploty nepřinese, hrozí ale bouřky
včera
USA nepustily do země klíčové členy íránské fotbalové reprezentace. Teherán vyzval FIFA, aby zasáhla
včera
Pentagon hluboce znepokojují špionážní aktivity Izraele v USA
včera
Americký lékař nakažený ebolou byl propuštěn z nemocnice
včera
Francie v slzách. Zemřela Bernadette Chiracová
včera
Trump: Írán na dohodu o ukončení války nepřistoupil, ale nebude mít jinou možnost
včera
Den D pro Kosovo se blíží. Voliči v neděli určí směřování země, exprezidentka důrazně varuje
včera
Oficiální statistiky eboly klesají. Pozitivní to ale není
včera
Nevycházejte ven, slyšeli obyvatelé Petrohradu. Město čelí masivnímu ukrajinskému útoku
včera
Putin se vyjádřil k nabídce Zelenského na osobní setkání
včera
Mezi EU a USA bují spor o Bosnu a Hercegovinu. Odhaluje skutečné americké motivy na Balkáně
včera
Americké síly zaútočily na íránské radarové stanice, Teherán vyslal balistické rakety
Křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem čelí další zatěžkávací zkoušce poté, co si obě strany v oblasti Perského zálivu vyměnily sérii vojenských úderů. Americké síly nejprve zneškodnily íránské bezpilotní letouny a následně zaútočily na radarové stanice na jihoasijském pobřeží. Teherán na tento krok reagoval masivní raketovou odvetou namířenou proti americkým vojenským základnám v regionu. Podle dostupných informací byly do pohotovosti uvedeny obranné systémy v několika sousedních státech, což vyvolalo vážné obavy z opětovného rozhoření plnohodnotného konfliktu.
Zdroj: Libor Novák