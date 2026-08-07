Zalužnyj: Schopnosti Ukrajiny překonávají NATO. Do aliance zřejmě nikdy nevstoupíme

Ukrajinský velvyslanec ve Spojeném království a bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Valerij Zalužnyj otevřeně prohlásil, že jeho země pravděpodobně nikdy nevstoupí do NATO. Na setkání s evropskými velvyslanci uvedl, že se v otázce členství pohyboval celá léta, avšak současná realita ukazuje, že alianční standardy jsou pro Kyjev v současné podobě nedosažitelné.
Zalužnyj, který armádu vedl v prvních letech ruské invaze, rovněž poznamenal, že schopnosti ukrajinských ozbrojených sil v mnoha směrech překonávají samotnou alianci. Podle jeho slov je prakticky nemožné integrovat se do organizace, která při pohledu na moderní bojiště stále spoléhá na zastaralé doktríny z dob druhé světové války.
Cestu k případnému poválečnému členství navíc blokuje celá řada dalších závažných politických a ekonomických překážek. K přijetí nového člena je nutný absolutní souhlas všech stávajících členů včetně Spojených států, kde administrativa prezidenta Donalda Trumpa zaujímá vůči ukrajinské integraci skeptický postoj a preferuje vyjednané urovnání s Ruskem.
Dalším dlouhodobým problémem pro Kyjev zůstává vysoká míra korupce a nutnost splnit přísná demokratická i ekonomická kritéria. Přestože Ukrajina bojuje o svou existenci, skandály a rezignace vysokých představitelů kvůli podezřením z nekalého jednání nadále komplikují její vyhlídky na hlubší mezinárodní integraci.
Moskva již dříve dala jasně najevo svůj kategorický nesouhlas s ukrajinským členstvím v NATO. Přestože Rusko není členským státem aliance a nemá formální právo vetovat její rozhodnutí, Kreml může mít na konečnou podobu urovnání konfliktu zásadní vliv. Evropské státy navíc opakovaně varují, že rychlé rozšíření by mohło vyvolať další nebezpečnou eskalaci ze strany Ruska.
Bez ohledu na absenci formálního členství v NATO bude Ukrajina i nadále závislá na moderních západních technologiích a vojenském hardwaru. Kyjev již nyní plánuje přechod od staré sovětské techniky k vyspělým strojům, jako jsou francouzské stíhačky Dassault Rafale či švédské Gripeny.
Zkušenosti z probíhajícího konfliktu mezitím ukázaly, že klíčem k obraně země je robustní protit vzdušná obrana, které však Západu citelně schází. Nedávné ničivé útoky ruských balistických raket na Kyjev obnažily mezery v ukrajinském štítu a prezident Volodymyr Zelenskyj proto naléhavě požaduje dodávky dalších systémů Patriot.
Situaci komplikuje fakt, že Spojené státy a jejich spojenci vyčerpali velkou část svých globálních zásob protiraketových střel v jiných konfliktech. Výroba náhradních interceptorů je navíc extrémně pomalá a náročná, přičemž zprovoznění případné licenční výroby přímo na Ukrajině by zabralo roky.
Ukrajina tak bude muset spoléhat především na vlastní síly a adaptabilitu, aby v nadcházejícím období dokázala odolat stupňujícím se útokům. Budoucnost země v bezpečnostní architektuře Evropy se tak bude tvořit spíše skrze bilaterální dohody a technologickou soběstačnost než skrze formální brány atlantické aliance.
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Zdroj: Jan Hrabě