Nová válečná strategie: Rusko prozradilo, proč stále častěji likviduje ukrajinské vlaky

Ruská armáda stále častěji útočí na ukrajinské osobní i nákladní vlaky pomocí drony s proudovým pohonem. Tento stupňující se tlak přímo ohrožuje železniční síť, která je klíčová pro fungování ukrajinské ekonomiky, vojenskou logistiku i pohyb obyvatelstva. Od začátku celoplošné invaze ruské údery poškodily nebo zničily již více než pět set lokomotiv. Nadpoloviční většina z nich byla zasažena během posledních osmi měsíců, přičemž ukrajinské dráhy přicházejí měsíčně až o čtyřicet strojů.
Ruské ministerstvo obrany podle webu Politico přiznalo, že se na železniční infrastrukturu zaměřuje záměrně. Podle Moskvy jde o strategii směřující ke zničení logistických tras, které slouží k přepravě zahraničních zbraní pro ukrajinskou armádu. Představitelé státního dopravce Ukrzaliznytsia však upozorňují, že cíle této kampaně jsou podstatně širší. Podle nich se Rusko snaží odříznout příhraniční komunity, vyvolat paniku mezi obyvateli a zcela paralyzovat národní hospodářství.
K intenzivnějšímu lovu na vlaky začalo ruské vojsko využívat antény s mřížkovou sítí. Tato technologie umožňuje bezpilotním prostředkům předávat si signál mezi sebou nebo se připojovat k pozemním vysílačům v Bělorusku a na okupovaných územích. Operátoři díky tomu mohou drony řídit v reálném čase bez ohledu na opatření elektronického boje a zasahovat i pohybující se cíle. První vážné útoky tohoto typu vedly k zavedení nových evakuačních protokolů.
Hlavní hrozbu pro železnici představují bezpilotní letouny s proudovým pohonem, proti kterým Ukrajina zatím nemá plně účinnou obranu. Ministerstvo obrany sice spolupracuje s výrobci na vývoji nových protiopatření, dopravce však musel připravit i náhradní logistické modely. V případě zastavení nebo zasažení vlaků jsou cestující operativně přepravováni autobusy. Přestože k většině úderů dochází do dvou set kilometrů od frontové linie, geografický dosah útoků se neustále rozšiřuje.
Díky opěrným bodům a opakovačům signálu v Bělorusku dokáží ruské drony zasahovat i oblasti na západě Ukrajiny. Příkladem je nedávný úder v blízkosti polských hranic, kde dron zasáhl vlak krátce poté, co ze stanice odjel spoj s evropskými bezpečnostními poradci a bývalými západními lídry. Podle ukrajinského dopravce bylo pravděpodobným cílem útočníků právě toto diplomatické vozidlo, které však odjelo dříve oproti plánovanému harmonogramu.
Zástupci Ukrajiny zdůrazňují, že cílením na západní oblasti chce Moskva zvýšit riziko pro zahraniční hosty, partnery i novináře. Záměrem je vyvolat strach z cestování na Ukrajinu a mezinárodně zemi izolovat. Jedna z cestujících z jiného vlaku popisovala, jak musela z důvodu hrozby úderu dvakrát evakuovat. Železniční personál nařídil cestujícím opustit vagóny a rozptýlit se co nejdále od kolejiště ještě předtím, než se dron přiblížil.
Provozovatel dráhy čelí obrovskému nedostatku finančních prostředků na opravy i nákup nových lokomotiv. Pořízení jednoho nového stroje vychází přibližně na pět milionů eur. Přestože Ukrajině pomáhá Evropská banka pro obnovu a rozvoj nebo Světová banka, tempo ničení je příliš rychlé a dostupné zdroje nestačí. Krizovou situaci prohlubuje také odlišný technický standard ukrajinské železniční sítě.
Ukrajinská železnice totiž využívá širokorozchodné koleje o rozchodu patnáct set dvacet milimetrů, zatímco většina Evropy používá standardní rozchod. Vhodnou techniku k rychlému převodu tak mohou poskytnout pouze pobaltské státy a Finsko. Litevská vláda již přislíbila zaslání lokomotiv v rámci zimního balíčku pomoci a jednání probíhají i s dalšími partnery. Ukrajinští železničáři připravují různé provozní scénáře, zastavení provozu vlaků však kategoricky odmítají.
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Zdroj: Libor Novák