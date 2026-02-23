Zalužnyj: Válka se změnila na robotickou zónu zabíjení. Bojiště představují robotické systémy, sítě senzorů a AI

Libor Novák

23. února 2026 14:53

Velitel ozbrojených sil Ukrajiny generál Valerij Zalužnyj
Velitel ozbrojených sil Ukrajiny generál Valerij Zalužnyj Foto: armyinform.com.ua

V předvečer čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu vystoupil v Londýně s očekávaným projevem Valerij Zalužnyj, bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec v Británii. Na půdě institutu Chatham House nabídl hluboký vhled do současného stavu bojiště i budoucnosti válečných konfliktů. Hned v úvodu zdůraznil, že jeho slova nejsou určena jen expertům, ale i lidem v ukrajinských krytech, kterým chce vysvětlit, jak se povaha války proměnila.

Zalužnyj prohlásil, že moderní vojenství se zásadně odklonilo od tradičních představ. Bojiště je dnes definováno robotickými systémy, sítěmi senzorů a umělou inteligencí. Podle něj se na frontě vytvořila „robotická zóna zabíjení“ sahající do hloubky nejméně 25 kilometrů, která v kombinaci s přesnými údery na logistiku radikálně mění způsob, jakým armády musí operovat a spravovat své zdroje.

Klíčovým posunem je podle generála přechod od drahých přesných zbraní 20. století k „opotřebovávací válce“, v níž dominují levné, masově vyráběné systémy. Tato nová realita zpochybňuje schopnost i bohatých zemí vést dlouhotrvající konflikty. Zalužnyj varoval, že energetická bezpečnost se stala stejně důležitou jako obrana území, protože ochrana infrastruktury dnes přímo určuje výsledek války.

Velkou pozornost věnoval Zalužnyj nutnosti převést stát na válečnou ekonomiku, což označil za největší výzvu pro Ukrajinu. Zatímco Rusko tento „vojenský parní válec“ úspěšně rozjelo, tradiční západní modely s centralizovanými továrnami a dlouhými dodavatelskými řetězci jsou podle něj již zastaralé a zranitelné. Válka budoucnosti bude podle jeho slov válkou autonomních a poloautonomních robotických systémů.

Bývalý vrchní velitel rovněž kritizoval současný mezinárodní řád. Varoval před destabilizací institucí a poukázal na to, že stará pravidla již nefungují, zatímco nová ještě nebyla formulována. Zvláště varoval před politikou nerespektování mezinárodního právního rámce, která může vést k úplnému zničení stávajícího systému, čehož Rusko obratně využívá ve svůj prospěch.

V otázce ukončení konfliktu Zalužnyj důrazně varoval před ukvapenými a vynucenými dohodami. Přirovnal současné snahy o rychlá řešení k Mnichovské dohodě z roku 1938 a připomněl, k jakým katastrofálním následkům pro Evropu i USA tehdy takový postup vedl. Místo krátkodobých oprav vyzval k budování technologických aliancí a k izolaci Ruska skrze neúprosné ekonomické sankce.

Zalužnyj se domnívá, že rekonstrukce Ukrajiny musí začít okamžitě, aniž by se čekalo na mírovou dohodu, která „možná nikdy nepřijde“. Navrhl vytvoření nového formátu mírotvůrců, kteří by nebojovali, ale zaměřili se na obnovu kritické infrastruktury. Právě zbavení agresora možnosti vést válku skrze ekonomický tlak považuje za jediný účinný mechanismus k jejímu ukončení.

V závěru projevu se Zalužnyj dotkl i citlivého tématu výbuchů na plynovodu Nord Stream z roku 2022. Odmítl jakoukoli spojitost s touto událostí a pozastavil se nad tím, proč je v Evropě vedena tak intenzivní debata o ochraně infrastruktury, kterou považuje v podstatě za ruský majetek. Ačkoliv připustil, že každá válka jednou skončí, konkrétní scénář pro tu ukrajinskou nepředpověděl.

před 5 hodinami

„Drtí nás ceny potravin i účty za energie.“ Rusové stále více pociťují dopady války proti Ukrajině

Rusko, ilustrační foto

„Drtí nás ceny potravin i účty za energie.“ Rusové stále více pociťují dopady války proti Ukrajině

Město Jelec, ležící asi 350 kilometrů jižně od Moskvy, vypadá v zimě na první pohled jako z ruské pohádky. Nad zamrzlou řekou se tyčí zlaté kopce pravoslavných chrámů a na ledu posedávají rybáři. Tento idylický obraz však rychle mizí při pohledu na všudypřítomné náborové billboardy. Ty slibují každému, kdo se upíše k boji na Ukrajině, jednorázovou částku v přepočtu kolem 450 tisíc korun. Vedle plakátu s vojákem mířícím samopalem stojí heslo: „Jsme tam, kde musíme být.“
Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko poslalo na Ukrajinu dva dny před výročím stovky raket a dronů

Ruská armáda podnikla masivní úder na ukrajinské území, při kterém vyslala stovky raket a dronů. K útoku došlo pouhé dva dny před čtvrtým výročím zahájení plnohodnotné invaze. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského vypustil Kreml během neděle celkem 297 bezpilotních letounů a téměř 50 střel. Ačkoliv se podařilo značnou část z nich zneškodnit, Zelenskyj opětovně apeloval na spojence, aby posílili ukrajinskou protivzdušnou obranu.

válka na Ukrajině Valerij Zalužnyj

před 18 minutami

před 1 hodinou

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Pavel potvrdil, že zákon o státním rozpočtu vetovat nebude

Prezident Petr Pavel v nejnovější debatě Deníku otevřeně komentoval aktuální vnitropolitické i zahraniční otázky. Jedním z hlavních témat byl zákon o státním rozpočtu na rok 2026, který připravila vláda Andreje Babiše. Přestože prezident vnímá navržené snížení armádních výdajů o 21 miliard korun jako nezodpovědné a varuje před rizikem, že Česko bude v rámci NATO vnímáno jako černý pasažér, zákon se neystá vrátit. Svůj postoj zdůvodnil snahou o zachování stability a rozpočtové kontinuity, byť má k prioritám kabinetu značné výhrady.

před 2 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Hrozba obchodní války je zpět. EU netuší, jaká cla budou zítra platit

V Británii i v celé Evropské unii vládne značná nejistota ohledně toho, zda se na tyto regiony budou od zítřka vztahovat nově ohlášená patnáctiprocentní cla Donalda Trumpa. Ačkoliv americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer ujistil, že dříve uzavřené dohody se zhruba dvacítkou zemí zůstávají v platnosti, evropští představitelé a analytici varují před „nepopsatelným zmatkem“.

před 3 hodinami

Mexiko, ilustrační foto

Hořící barikády, přestřelky, blokády dálnic. Mexiko zachvátila vlna extrémního násilí

Mexiko zachvátila vlna extrémního násilí poté, co tamní bezpečnostní složky v neděli potvrdily zabití Nemesia Oseguery Cervantese, známého pod přezdívkou „El Mencho“. Tento devětapadesátiletý boss stál v čele kartelu Jalisco nová generace (CJNG), který je v současnosti považován za nejmocnější a nejbrutálnější kriminální organizaci v zemi. Operace, která proběhla ve státě Jalisco, okamžitě vyvolala chaos v podobě hořících barikád, přestřelek a blokád dálnic v nejméně osmi mexických státech.

před 4 hodinami

Donald Trump

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu. Obavy z války strmě rostou

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu. Zatímco Írán připravuje protinávrh v rámci jednání o svém jaderném programu, americký prezident Donald Trump otevřeně zvažuje možnost omezených vojenských úderů. Tato prohlášení doprovází masivní posilování amerických námořních sil na Blízkém východě, což podle The Guardian vyvolává obavy z bezprostředně hrozícího válečného konfliktu.

před 4 hodinami

Igor Červený byl jmenován ministrem životního prostředí. (23.2.2026)

Igor Červený byl jmenován novým ministrem životního prostředí

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval Igora Červeného, kandidáta strany Motoristé sobě, novým ministrem životního prostředí. Tímto krokem se po přibližně dvou měsících od vzniku vlády definitivně zkompletoval kabinet Andreje Babiše. Červený v čele resortu střídá šéfa diplomacie Petra Macinku, který byl dočasně pověřen jeho řízením.

před 4 hodinami

Oto Klempíř (ministr kultury)

Ministr kultury Klempíř ráno v Praze havaroval

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v pondělí ráno boural v Praze. Při nehodě se vůz se členem vlády srazil s jiným vozidlem. Klempíř, který jel do budovy ministerstva, se podle stranických kolegů po havárii necítil nejlépe. Nakonec se rozhodl podrobit se vyšetřením v nemocnici. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Putin fakticky rozpoutal třetí světovou válku, nejde mu jen o Ukrajinu, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro BBC vyjádřil pevné přesvědčení, že Vladimir Putin již fakticky rozpoutal třetí světovou válku. Podle jeho slov se ruský vůdce nespokojí pouze s Ukrajinou, ale usiluje o vnucení jiného způsobu života celému světu a změnu hodnot, které si lidé sami zvolili. Jedinou možnou odpovědí na tuto hrozbu je podle Zelenského vyvinutí intenzivního vojenského a ekonomického tlaku, který by Moskvu donutil k ústupu.

před 8 hodinami

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Neobyčejný případ pro kriminalisty. Policie objasnila únos na Náchodsku

Kriminalisté objasnili mimořádně závažný případ násilné a majetkové trestné činnosti, který svou brutalitou i rozsahem přesahuje běžný rámec kriminality. Dva muži jsou podezřelí ze surového napadení, zbavení osobní svobody, vydírání a zároveň i majetkové a drogové kriminality. Zadržet je musela zásahová jednotka. 

včera

Ilustrační fotografie.

Anderssonová nedala na padesátce nikomu šanci, Švédky ovládly i curling. U-rampu zase Číňanky

Poslední šestnáctý soutěžní den 25. her zimní olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo nabídl závěrečné boje o cenné kovy. Výrazně se v tento den zapsala švédská olympijská výprava. Nejprve padesátikilometrový závod v běžeckém lyžování vyhrála Ebba Anderssonová, která si tak na závěr her zařídila o dost příjemnější vzpomínku na Milán a Cortinu, než kdyby vzpomínala jen na to, že při štafetě dvakrát spadla a zkomplikovala tak Švédsku cestu za medailí. Švédská zlatá radost se v neděli konala i v Cortině po finále ženských curlingových týmů, které vyhrály Švédky nad Švýcarkami 6:5. U-rampa žen byla zase pod nadvládou Číňanek, neboť skončily v tomto závodě na prvním i druhém místě. V závodech mužských čtyřbobů pak - stejně jako ve dvojbobech - zvítězil Němec Johannes Lochner.

včera

Ilustrační fotografie.

Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ

V Česku je důležité si neustále dávat pozor na podvodníky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky úřadu a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.

včera

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě

Na závěr 25. her zimní olympiády se již tradičně pod pěti kruhy v zimním provedení konalo velké hokejové finále. Došlo v něm k očekávanému zámořskému souboji mezi Kanadou a USA, což se čekalo především díky účasti hráčů z kanadsko-americké NHL na těchto hrách. Celý turnaj nabídl skvělý hokej, možná ten nejlepší za posledních 12 let, a finále nezůstalo v tomto ohledu pozadu. Byl to zápas vyrovnaný natolik, že ho muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se trefil Jack Hughes a potvrdil tak, že v tomto utkání byly Spojené státy přeci jenom o špetku lepší. Po posledním světovém šampionátu tak tedy vyhrávají i olympiádu a potvrzují svoji nadvládu nad světovým hokejem. 

včera

včera

včera

včera

včera

Zelenskyj oznámil zadržení člověka podezřelého z teroristického útoku ve Lvově

Ukrajinské bezpečnostní složky podle prezidenta Volodymyra Zelenského zadržely podezřelého z nočního teroristického útoku ve Lvově na západě země. Podle aktualizované bilanci přišla o život jedna osoba, dalších 25 lidí se zranilo. 

