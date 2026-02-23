Hořící barikády, přestřelky, blokády dálnic. Mexiko zachvátila vlna extrémního násilí

Mexiko zachvátila vlna extrémního násilí poté, co tamní bezpečnostní složky v neděli potvrdily zabití Nemesia Oseguery Cervantese, známého pod přezdívkou „El Mencho“. Tento devětapadesátiletý boss stál v čele kartelu Jalisco nová generace (CJNG), který je v současnosti považován za nejmocnější a nejbrutálnější kriminální organizaci v zemi. Operace, která proběhla ve státě Jalisco, okamžitě vyvolala chaos v podobě hořících barikád, přestřelek a blokád dálnic v nejméně osmi mexických státech.
Podle oficiálního prohlášení ministerstva obrany byl El Mencho zabit v horské oblasti u města Tapalpa spolu s nejméně šesti komplici. Během zásahu speciálních jednotek a Národní gardy došlo k tvrdým střetům, při nichž byli na místě zabiti čtyři členové kartelu, zatímco další tři, včetně samotného bosse, zemřeli během leteckého transportu do hlavního města. U zadržených ozbrojenců byly nalezeny zbraně schopné sestřelovat letadla a ničit obrněná vozidla, což jen potvrzuje vojenskou úroveň arzenálu, kterým CJNG disponuje.
Zpráva o smrti drogového krále, na jehož dopadení USA vypsaly odměnu 15 milionů dolarů, okamžitě paralyzovala rozsáhlé oblasti Mexika. V populárním turistickém letovisku Puerto Vallarta stoupaly k nebi mraky černého kouře ze zapálených vozidel, což přimělo americké a kanadské aerolinky ke zrušení desítek letů. Společnost Air Canada dokonce vyzvala své klienty, aby se na letiště vůbec nevydávali, dokud se bezpečnostní situace neuklidní.
Dramatické scény se odehrávaly i v Guadalajaře, jednom z hostitelských měst nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale v roce 2026. Panikařící cestující na letišti v hrůze hledali úkryt před možnými odvetnými útoky kartelu. Ozbrojené skupiny přímo v centru města zapalovaly čerpací stanice a autobusy, což v neděli večer proměnilo tuto metropoli v město duchů. Guvernér státu Jalisco Pablo Lemus Navarro vyzval všech 8 milionů obyvatel, aby nevycházeli z domovů, a v několika státech byla na pondělí zrušena školní výuka.
Úspěch operace byl umožněn díky úzké spolupráci se Spojenými státy, které poskytly klíčové zpravodajské informace. Bílý dům označil El Mencha za jednoho z hlavních dodavatelů fentanylu, kokainu a metamfetaminu na americký trh. Smrt muže, který byl znám svou bezohledností a neváhal útočit i na vysoké státní úředníky, oslavují přední američtí představitelé jako vítězství pro celý region, i když uznávají, že odpověď zločineckých skupin v podobě teroru byla očekávatelná.
I přes masivní nasazení armády si vlna násilí vyžádala životy na obou stranách. Neoficiální zprávy hovoří o několika mrtvých členech Národní gardy, dozorci ve věznici v Puerto Vallarta, kde vypukla vzpoura, a agentovi státního zastupitelství v Guadalajaře. Celkový počet obětí a rozsah škod se stále upřesňuje, zatímco armáda zůstává v nejvyšší pohotovosti, aby zabránila dalším odvetným akcím rozbitého vedení kartelu.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v reakci na situaci vyzvala občany ke klidu a informovanosti. Zdůraznila, že federální vláda je v absolutní koordinaci se všemi dotčenými státy a bezpečnostní kabinet situaci nepřetržitě monitoruje. Přestože prezidentka tvrdí, že ve většině země probíhají aktivity normálně, bezpečnostní varování vydaná velvyslanectvími USA a Kanady doporučují cizincům v zasažených oblastech zůstat v bezpečí svých úkrytů.
Zabití El Mencha je analytiky považováno za největší úder mexickým kartelům za poslední dekádu. Otázkou však zůstává, jaký dopad bude mít tato událost na stabilitu Mexika v dlouhodobém horizontu, neboť CJNG byl znám svou pevnou hierarchií a vlivem sahajícím hluboko do Latinské Ameriky. Současný chaos v ulicích je jasným důkazem moci, kterou si tento bývalý policista během šestnácti let budování svého kriminálního impéria dokázal vybudovat.
