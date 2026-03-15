Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí znepokojivé nejasnosti. Podle nejnovějších zpráv byl klíčový muž teokratického režimu tajně převezen do Ruska, kde měl podstoupit naléhavou operaci. Informace přinesl kuvajtský deník Al-Jarida a katarský server Al-Džazíra, které s odvoláním na zdroje blízké vedení země tvrdí, že transport proběhl za přísného utajení na palubě ruského vojenského letadla.
Modžtaba Chameneí stanul v čele země poté, co jeho otec Alí Chameneí zahynul při společných izraelsko-amerických náletech na samém počátku aktuálního konfliktu. Od té doby se však nový vůdce na veřejnosti neukázal, což vyvolává řadu spekulací o tom, zda je vůbec schopen vykonávat svou funkci. Jeho první oficiální prohlášení z minulého týdne musel v televizi přečíst hlasatel, zatímco samotný Chameneí před kameru nepředstoupil.
Podle kuvajtských a katarských zdrojů se Modžtaba v současnosti nachází v péči lékařů v nemocnici umístěné přímo v prezidentském paláci v Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin mu měl osobně nabídnout azyl i špičkovou lékařskou péči poté, co se íránské bezpečnostní složky začaly obávat o jeho bezpečnost v Teheránu. Neustávající bombardování a nálety totiž zvyšují riziko, že by místo jeho pobytu v Íránu mohlo být prozrazeno.
K situaci se vyjádřil i americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro síť NBC. Trump otevřeně zpochybnil, zda je Chameneí stále naživu. „Slyšel jsem, že už možná nežije, ale může to být jen fáma. Faktem je, že ho zatím nikdo nebyl schopen ukázat,“ prohlásil prezident. Zároveň dodal, že pokud je Modžtaba stále naživu, měl by udělat „chytrou věc pro svou zemi“ a okamžitě se vzdát.
Nejistotu prohlubují také prohlášení amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Ten v pátek uvedl, že podle informací rozvědky byl Chameneí při útocích zraněn a pravděpodobně i zohaven. To by vysvětlovalo, proč se režim brání jeho vystoupení před kamerami. Izraelské bezpečnostní zdroje rovněž potvrzují, že kolem osudu padesátiletého vůdce existují velké otazníky, neboť se svým okolím údajně nekomunikuje již více než dva týdny.
Íránská oficiální místa se snaží tyto zprávy rázně vyvracet. Ministr zahraničí Abbás Arákčí v sobotu zopakoval, že nejvyšší vůdce je v naprostém pořádku, těší se dobrému zdraví a má situaci v zemi pevně pod kontrolou. Tato tvrzení se však neshodují s hlášeními o tajných letech do Moskvy a absencí jakýchkoliv obrazových důkazů, které by klid v Teheránu potvrdily.
Uniklé analýzy amerických tajných služeb naznačují, že sám zesnulý Alí Chameneí měl pochybnosti o tom, zda by ho jeho syn měl nahradit. Podle těchto zpráv ho otec nepovažoval za příliš inteligentního a obával se, že není dostatečně kvalifikovaný pro vedení země v takto kritické době. Údajně se dokonce pokoušel omezit jeho vliv v Radě dohlížitelů.
I přes spekulace o svém zdraví nebo smrti Modžtaba Chameneí varoval, že íránská armáda neváhá pomstít krev svých mučedníků a že odveta se nebude týkat pouze smrti jeho otce. Každý člen národa, který padne rukou nepřítele, je podle něj samostatným důvodem k tvrdému protiúderu.
Chameneí ve svém vzkazu dále pohrozil přímými útoky na všechny americké základny v regionu a slíbil, že bude pokračovat v blokádě strategického Hormuzského průlivu. Tento krok používá jako hlavní páku proti USA a Izraeli, přičemž varuje, že ceny ropy vyžene až na rekordní úrovně. Také naznačil možnost otevření „nových front“, kde je nepřítel zranitelný a nemá dostatek zkušeností.
Mezitím se v ulicích Teheránu konaly demonstrace tvrdého jádra režimu, které oslavuje jmenování nového vůdce. Demonstranti pálili americké a izraelské vlajky a provolávali smrt Západu. Tato radikalizace nahrává tvrzením, že i v případě Chameneího neschopnosti vládne zemi skupina odhodlaných zastánců tvrdé linie, kteří nehodlají přistoupit na žádné příměří.
Ruský postoj k celé situaci zůstává opatrný. Vladimir Putin sice vyjádřil podporu novému ajatolláhovi, čímž podle některých analytiků ponížil Donalda Trumpa, ale detaily o zdravotním stavu hosta v Moskvě Kreml přísně tají.
Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici Fox News odmítl nabídku ukrajinské pomoci s protivzdušnou obranou na Blízkém východě. Podle jeho slov Spojené státy podporu Kyjeva v boji proti dronům nepotřebují. Trump zdůraznil, že USA vědí o dronech více než kdokoli jiný a disponují v tomto směru nejlepší technologií na světě.
