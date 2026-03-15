Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk

Libor Novák

15. března 2026 18:14

Íránská státní televize takto odvysílala první projev nového ájatolláha Modžtaby Chameneího Foto: Íránská státní televize

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí znepokojivé nejasnosti. Podle nejnovějších zpráv byl klíčový muž teokratického režimu tajně převezen do Ruska, kde měl podstoupit naléhavou operaci. Informace přinesl kuvajtský deník Al-Jarida a katarský server Al-Džazíra, které s odvoláním na zdroje blízké vedení země tvrdí, že transport proběhl za přísného utajení na palubě ruského vojenského letadla.

Modžtaba Chameneí stanul v čele země poté, co jeho otec Alí Chameneí zahynul při společných izraelsko-amerických náletech na samém počátku aktuálního konfliktu. Od té doby se však nový vůdce na veřejnosti neukázal, což vyvolává řadu spekulací o tom, zda je vůbec schopen vykonávat svou funkci. Jeho první oficiální prohlášení z minulého týdne musel v televizi přečíst hlasatel, zatímco samotný Chameneí před kameru nepředstoupil.

Podle kuvajtských a katarských zdrojů se Modžtaba v současnosti nachází v péči lékařů v nemocnici umístěné přímo v prezidentském paláci v Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin mu měl osobně nabídnout azyl i špičkovou lékařskou péči poté, co se íránské bezpečnostní složky začaly obávat o jeho bezpečnost v Teheránu. Neustávající bombardování a nálety totiž zvyšují riziko, že by místo jeho pobytu v Íránu mohlo být prozrazeno.

K situaci se vyjádřil i americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro síť NBC. Trump otevřeně zpochybnil, zda je Chameneí stále naživu. „Slyšel jsem, že už možná nežije, ale může to být jen fáma. Faktem je, že ho zatím nikdo nebyl schopen ukázat,“ prohlásil prezident. Zároveň dodal, že pokud je Modžtaba stále naživu, měl by udělat „chytrou věc pro svou zemi“ a okamžitě se vzdát.

Nejistotu prohlubují také prohlášení amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Ten v pátek uvedl, že podle informací rozvědky byl Chameneí při útocích zraněn a pravděpodobně i zohaven. To by vysvětlovalo, proč se režim brání jeho vystoupení před kamerami. Izraelské bezpečnostní zdroje rovněž potvrzují, že kolem osudu padesátiletého vůdce existují velké otazníky, neboť se svým okolím údajně nekomunikuje již více než dva týdny.

Íránská oficiální místa se snaží tyto zprávy rázně vyvracet. Ministr zahraničí Abbás Arákčí v sobotu zopakoval, že nejvyšší vůdce je v naprostém pořádku, těší se dobrému zdraví a má situaci v zemi pevně pod kontrolou. Tato tvrzení se však neshodují s hlášeními o tajných letech do Moskvy a absencí jakýchkoliv obrazových důkazů, které by klid v Teheránu potvrdily.

Uniklé analýzy amerických tajných služeb naznačují, že sám zesnulý Alí Chameneí měl pochybnosti o tom, zda by ho jeho syn měl nahradit. Podle těchto zpráv ho otec nepovažoval za příliš inteligentního a obával se, že není dostatečně kvalifikovaný pro vedení země v takto kritické době. Údajně se dokonce pokoušel omezit jeho vliv v Radě dohlížitelů.

I přes spekulace o svém zdraví nebo smrti Modžtaba Chameneí varoval, že íránská armáda neváhá pomstít krev svých mučedníků a že odveta se nebude týkat pouze smrti jeho otce. Každý člen národa, který padne rukou nepřítele, je podle něj samostatným důvodem k tvrdému protiúderu.

Chameneí ve svém vzkazu dále pohrozil přímými útoky na všechny americké základny v regionu a slíbil, že bude pokračovat v blokádě strategického Hormuzského průlivu. Tento krok používá jako hlavní páku proti USA a Izraeli, přičemž varuje, že ceny ropy vyžene až na rekordní úrovně. Také naznačil možnost otevření „nových front“, kde je nepřítel zranitelný a nemá dostatek zkušeností.

Mezitím se v ulicích Teheránu konaly demonstrace tvrdého jádra režimu, které oslavuje jmenování nového vůdce. Demonstranti pálili americké a izraelské vlajky a provolávali smrt Západu. Tato radikalizace nahrává tvrzením, že i v případě Chameneího neschopnosti vládne zemi skupina odhodlaných zastánců tvrdé linie, kteří nehodlají přistoupit na žádné příměří.

Ruský postoj k celé situaci zůstává opatrný. Vladimir Putin sice vyjádřil podporu novému ajatolláhovi, čímž podle některých analytiků ponížil Donalda Trumpa, ale detaily o zdravotním stavu hosta v Moskvě Kreml přísně tají.  

Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů

Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici NBC zpochybnil, zda je nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu. Modžtaba, který je synem zabitého předchozího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, se totiž od svého jmenování před téměř týdnem neobjevil na veřejnosti. Svět i samotní Íránci zatím marně čekají, až spatří jeho tvář nebo uslyší jeho hlas v televizi.
„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?

Už je to téměř týden, co byl Modžtaba Chameneí jmenován novým nejvyšším vůdcem Íránu, přesto zůstává pro veřejnost i pro celý svět neviditelnou postavou. Zatímco země čelí vojenské konfrontaci se Spojenými státy a Izraelem, Íránci svého nového vůdce dosud nespatřili ani neslyšeli jeho hlas. Jediným náznakem jeho působení bylo sáhodlouhé prohlášení, které za něj ve čtvrtek přečetl hlasatel ve státní televizi.

F-16 Israel Defense Forces

Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů

Izraelská armáda potvrdila, že její operace v Íránu zdaleka nekončí a bude trvat nejméně další tři týdny. Podle vyjádření pro stanici CNN zůstávají na íránském území „tisíce cílů“, na které se izraelské síly hodlají v nadcházejících dnech zaměřit. Tato zpráva přichází v době, kdy obě země pokračují ve vzájemných úderech a americký prezident Donald Trump prohlásil, že v tuto chvíli není připraven s Teheránem vyjednávat o dohodě, která by válku ukončila.

Íránský ostrov Charg

Útok na ostrov Charg může pohřbít poslední naděje na zlevnění pohonných hmot

Válka v Íránu uvrhla globální energetické trhy do stavu nejistoty, která může vyhnat ceny ropy nad historické maximum z roku 2008, kdy barel stál 147,50 USD. Hlavním ohniskem napětí se stal korálový ostrov Charg, přes který proudí devět z deseti barelů íránské ropy. Americký prezident Donald Trump nařídil o víkendu útok na toto strategické centrum, což označil za odvetu za íránskou blokádu Hormuzského průlivu. Trump navíc v rozhovoru pro NBC News varoval, že pokud Teherán průliv neotevře, může na ostrov udeřit znovu „jen tak pro radost“.

Teroristé Hamásu

Izraelská armáda zabila vysoké představitele Hamásu

Izraelský útok v jiholibanonské oblasti Sidon zabil v neděli brzy ráno vysokého představitele hnutí Hamás. Informaci potvrdil agentuře AFP zdroj z tohoto palestinského ozbrojeného hnutí, který si přál zůstat v anonymitě. 

Alena Schillerová

Hádka kvůli ropě: Okamura prosazuje nákupy z Ruska, Schillerová připustila zásah do cen pohonných hmot

V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS se rozhořela ostrá debata o energetické bezpečnosti České republiky v souvislosti s aktuální krizí na Blízkém východě. Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura přišel s návrhem, aby se stát v případě prohlubující se ropné krize nebál nákupu ruské ropy. Jako příklad uvedl postup Slovenska a Maďarska, které tuto cestu využívají k udržení nižších cen pro své občany.

Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá

Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá

Americký prezident Donald Trump v sobotním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nejsou připraveny uzavřít dohodu s Íránem. Přestože Teherán podle něj o vyjednávání usiluje, současné podmínky považuje šéf Bílého domu za nedostatečné. Trump zdůraznil, že jakákoli budoucí dohoda musí obsahovat jasný závazek Íránu k úplnému ukončení jaderných ambicí.

Írán

Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války

Napětí na Blízkém východě o víkendu prudce vzrostlo poté, co Írán pohrozil další eskalací válečného konfliktu. Teherán varoval, že se zaměří na jakékoli zařízení v regionu, které má vazby na Spojené státy. Tato reakce přišla poté, co americký prezident Donald Trump předpověděl, že „mnoho zemí“ vyšle své válečné lodě, aby podpořily americkou snahu o silové otevření Hormuzského průlivu.

Předávání cen Český lev Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Cenu Český lev za nejlepší film dostal Karavan. Řešil se Moravec, zaznělo varování před slovenským scénářem

V pražském Kongresovém centru se v sobotu večer odehrálo slavnostní udílení 33. ročníku cen Český lev, které oslavilo nejvýraznější filmové a televizní počiny loňského roku. Večerem poprvé provázela stand-up komička Bianca Cristovao, která ceremoniál otevřela futuristickou scénkou z Prahy roku 2050 a následně sál bavila vtipy o české politice i svém slavnějším bratrovi Benovi.

Hormuzský průliv

Země vyšlou k Hormuzskému průlivu válečné lodě, prohlásil Trump. Je zavřený jen pro USA a Izrael, reaguje Írán

Prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že Spojené státy nebudou při znovuotevření Hormuzského průlivu postupovat osamoceně. Podle jeho slov se k americkým silám připojí i „další země“, které vyšlou své válečné lodě, aby společně zajistily bezpečnost této strategické námořní cesty. Trump ve svém příspěvku na síti Truth Social vyjádřil naději, že mezi těmito spojenci budou Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea či Velká Británie.

Íránský ostrov Charg

Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit

Ostrov Charg, malý korálový výběžek v Perském zálivu, se v sobotu stal středobodem globální pozornosti. Přestože svou rozlohou nedosahuje ani třetiny plochy Manhattanu, pro Írán představuje nepostradatelnou ekonomickou tepnu. Skrze jeho terminály totiž proudí zhruba 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl nejvyšší priority.

Íránský ostrov Charg

USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg

Konflikt na Blízkém východě, který trvá již třetí týden, vstoupil do své dosud nejnebezpečnější fáze. Americké síly v noci na sobotu provedly masivní nálety na íránský ostrov Charg, který je považován za „korunní klenot“ íránské ekonomiky. Tento malý ostrov v Perském zálivu totiž slouží jako hlavní terminál pro export ropy a prochází jím více než 90 % veškerého íránského vývozu suroviny.

Ebrahím Azízí

Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly

Íránští představitelé vyslali Kyjevu ostré varování, které dále eskaluje napětí v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě. Ebrahím Azízí, předseda parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku, prohlásil, že se celá Ukrajina stala „legitimním válečným cílem“ pro íránské síly. Podle Teheránu se země aktivně zapojila do války tím, že poskytla Izraeli své technologie a experty na boj proti bezpilotním letounům.

Hormuzský průliv

Írán umožnil indickým lodím přeplout přes Hormuzský průliv

Hormuzský průliv, klíčová tepna světové energetiky, zažívá v posledních hodinách dramatický vývoj, který v sobě mísí nečekaná diplomatická gesta i hrozbu totální námořní války. Íránský velvyslanec v Indii Mohammad Fathalí v sobotu oznámil, že Teherán umožnil některým indickým plavidlům bezpečný průjezd touto strategickou cestou. Jde o vzácnou výjimku v jinak neprodyšné blokádě, kterou Írán zavedl po zahájení masivního amerického a izraelského bombardování.

Ukrajinu nepotřebujeme, USA vědí o dronech více než kdo jiný, jsme nejlepší na světě, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici Fox News odmítl nabídku ukrajinské pomoci s protivzdušnou obranou na Blízkém východě. Podle jeho slov Spojené státy podporu Kyjeva v boji proti dronům nepotřebují. Trump zdůraznil, že USA vědí o dronech více než kdokoli jiný a disponují v tomto směru nejlepší technologií na světě.

