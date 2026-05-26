Výhled počasí až do prvních dní astronomického léta. Meteorologové řekli, jak bude

Po nadcházejícím víkendu přijdou první dny meteorologického léta. O tři týdny později pak začne i astronomické léto. Počasí tomu bude v následujícím období odpovídat, naznačuje výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že probíhající týden bude teplotně silně nadprůměrný. "Průměr maximálních teplot bude pravděpodobně atakovat 25 °C a několikrát v tomto týdnu budou dosaženy a překonávány pro toto období méně obvyklé tropické teploty," uvádí se ve výhledu.
V příštím týdnu se nadnormální teploty očekávají v jeho úvodu. Poté přibude oblačnosti a srážek, teploty mají klesnout k dlouhodobému průměru. Maxima se v průměru budou pohybovat mezi 20 až 25 °C, minimální teploty zůstanou kolem 12 °C.
"Druhý červnový týden bude pravděpodobně z celého měsíčního předpovědního období nejchladnější s maximy kolem 20 °C a minimy kolem 10 °C a ve svém průměru by měl být na rozmezí průměrných a podprůměrných teplot. V následujícím týdnu teploty opět porostou a vrátí se k hodnotám dlouhodobého normálu," uvedli meteorologové.
Celkově bude období do 21. června teplotně průměrné až slabě nadprůměrné a srážkově podprůměrné či průměrné. Například tento týden se nepředpokládají téměř žádné srážky.
"Prozatím to vypadá, že druhý a třetí předpovědní týden by mohly být na srážky bohatší a průměry by se mohli dostat i k 20 mm. Pravděpodobnost nadprůměrných srážek je nejvyšší ve druhém týdnu. Ve třetím týdnu panuje nejistota a v posledním to vypadá, že se počasí opět vrátí i z hlediska srážek spíše k dlouhodobému suššímu trendu," dodali odborníci na počasí.
