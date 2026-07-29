Německo se řítí do politického chaosu. Klíčový Merzův člověk obešel zákony, pořídil si dítě z USA

Německá Křesťanskodemokratická unie čelí vážné vnitřní krizi, která výrazně oslabuje pozici spolkového kancléře Friedricha Merze. Tradiční letní politické příměří v Berlíně narušil skandál kolem klíčového představitele strany Jense Spahna, jenž se společně se svým partnerem stal otcem díky náhradní matce ve Spojených státech. Náhradní mateřství je přitom v Německu zakázané a samotná CDU vůči němu dlouhodobě zaujímá odmítavý postoj, což vyvolalo značný rozruch mezi konzervativními voliči i spolkovými zákonodárci.
Rostoucí napětí uvnitř Křesťanskodemokratické unie přichází v době, kdy popularita kancléře dlouhodobě klesá a v průzkumech veřejného mínění výrazně posiluje krajně pravicová Alternativa pro Německo. Pokus Friedricha Merze využít situaci k posílení vlastní autority a k obměně ve vedení vyústil v ještě větší chaos. Přestože byl Jens Spahn donucen k rezignaci na funkci šéfa poslaneckého klubu, plánovaná rekonstrukce vládního týmu skončila manažerským selháním.
Snaha o obměnu kabinetu se projevila zejména neobratným odvoláním ministra dopravy Patricka Schniedera. Ministr se o svém konci dozvěděl neformálně a sám se rozhodl situaci ukončit žádostí o odchod z funkce, neboť Merzem vybraný nástupce nabídku odmítl. Způsob, jakým kancléř o chystaných změnách informoval své spolupracovníky, vyvolal vlnu veřejné kritiky i ze strany odstupujícího státního tajemníka ministerstva zdravotnictví Tina Sorgeho.
Veřejné výhrady vysoce postavených stranických funkcionářů ukazují na hluboký rozpad kancléřovy autority uvnitř vlastní strany. Zástupci hospodářských svazů i němečtí političtí analytici upozorňují, že atmosféra v CDU je nejhorší za poslední desetiletí. Aby Merz dokázal obhájit svou pozici, musel by prosadit zásadní ekonomické reformy a vyvést zemi z nejdelšího období hospodářské stagnace od druhé světové války.
Uvnitř křesťanských demokratů se sice o odvolání kancléře zatím oficiálně nehovoří, v kuloárech je však diskuse o jeho výměně stále častější. Mnozí poslanci se shodují, že otázkou již není, zda k výměně v čele vlády dojde, ale spíše kdy a jakým způsobem k ní strana přistoupí. Otevřená vzpoura se očekává na nadcházejícím Mimořádném zasedání poslaneckého klubu, kde mají zákonodárci volit nového nástupce Jense Spahna.
Klíčovým testem pro stabilitu vládního tábora budou zářijové zemské volby v Sasku-Anhaltsku, Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Případný volební neúspěch v těchto regionech by mohl křehkou vnitrostranickou situaci definitivně vyhrotit. Kancléřův kabinet se tak ocitá pod drtivým tlakem zevnitř vlastní strany i ze strany opozice.
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier má v nejbližších dnech jmenovat tři nové ministry, noví členové kabinetu však složí svůj poslanecký slib až po skončení parlamentních prázdnin. Do té doby zůstává německá politika v nejistotě a očekává se, jaký dopad bude mít nadcházející hlasování na stranickou jednotu. Friedrich Merz tak čelí dosud největší zkoušce od svého nástupu do úřadu v květnu 2025.
Boj o budoucí směřování CDU a stabilitu celého kabinetu bude pokračovat v podzimních měsících, kdy se naplno projeví dopady současné krize. Zda se kancléři podaří usměrnit nespokojené křídlo ve vlastní straně a zastavit růst preferencí politických soupeřů, zůstává s ohledem na nadcházející volby velkým otazníkem.
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Německo , Friedrich Merz (CDU)
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Zdroj: Libor Novák