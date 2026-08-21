Severní Korea zásadním způsobem rozšiřuje vojenskou podporu Rusku ve válce proti Ukrajině

Severní Korea zásadním způsobem rozšiřuje svou vojenskou podporu Rusku v jeho válce proti Ukrajině. Podle vysokého představitele ukrajinské vojenské rozvědky generálmajora Vadyna Skibického čítá nový kontingent severokorejských sil v Rusku 8 500 vojáků, mezi nimiž je také speciální jednotka 400 operátorů dronů. Ti disponují zkušenostmi z předchozích nasazení a jejich bezpilotní letouny mají sloužit k průzkumu i přímým útokům na cíle uvnitř ukrajinského území.
Ukrajinská rozvědka dále uvádí, že celkový počet severokorejských vojáků nasazených či rotujících v Rusku dosáhl 25 tisíc. Skibitckij zároveň podle CNN upozornil, že při zářijovém setkání ruského prezidenta Vladimira Putina se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem může Rusko požádat o vyslání až dalších 50 tisíc mužů. Pchjongjang však takové zprávy odmítá. Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong označila tvrzení o masivním navýšení sil za nepodložený a vykonstruovaný scénář.
Současné severokorejské jednotky působí převážně v ruské Kurské oblasti, kde doplňují také tisícovku tamních ženijních a odmrazovacích specialistů. Podle ukrajinských poznatků nebudou Pchjongjangem vyslaní vojáci bojovat přímo na ukrajinském území, ale zajistí týlová postavení na ruské straně. Tím uvolní ruským jednotkám ruce pro útočné operace na frontě.
Zhloubení vojenské spolupráce mezi oběma zeměmi, které před dvěma lety podepsaly pakt o vzájemné obraně, znepokojuje zástupce Severoatlantické aliance. K napětí přispívá i nedávné oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o omezení společných vojenských cvičení s Jižní Koreou, jehož cílem je neprovokovat Pchjongjang před plánovanými jednáními.
Severokorejští vojáci byli v Kurské oblasti poprvé nasazeni již v říjnu 2024, aby pomohli odrazit ukrajinskou přeshraniční operaci. Pchjongjang zpočátku o své přítomnosti mlčel a účast vojáků oficiálně potvrdil až v dubnu 2025. První vlna severokorejských sil zaznamenala při masivních čelních útocích značné ztráty, nicméně navrátilci z fronty předávají v vlasti získané poznatky z moderního dronového válčení.
Spolupráce se výrazně promítá také do oblasti raketových technologií. Severní Korea do loňského srpna dodala Rusku nejméně 150 balistických raket KN-23 a KN-24 a příslibila dalších 120 kusů. Čtyřicet z nich již bylo doručeno a ukrajinské úřady podezřívají Rusko z jejich použití při tragickém červencovém útoku v Dnipropetrovské oblasti, který si vyžádal životy čtyř dětí.
Obrana proti těmto raketám představuje pro Ukrajinu zásadní problém kvůli téměř vyčerpaným zásobám střel pro americké systémy Patriot. V ruské Voroněžské oblasti navíc působí zhruba devadesát severokorejských specialistů, kteří pomáhají s naváděním a odpaly raket. Pchjongjang tyto útoky využívá k testování a zdokonalování svých zbraní, přičemž výměnou za lidskou sílu a munici požaduje od Moskvy pokročilé protiletadlové systémy S-400 a Pantsir-S1.
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Zdroj: Jan Hrabě