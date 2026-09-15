Bratříčkování Ruska s KLDR pokračuje. Země poprvé propojila silnice

Libor Novák

15. září 2026 14:23

Oblouk znovusjednocení
Oblouk znovusjednocení Foto: Reprofoto YouTube

Rusko a Severní Korea otevřely první silniční most přes společnou hranici vedoucí přes řeku Tuman. Kilometrová stavba propojuje osadu Chasan na ruském Dálném východě se severokorejským městem Tumangang. Nové dopravní spojení představuje další významný krok v rychle se prohlubujících vztazích mezi oběma zeměmi.

Ruský premiér Michail Mišustin se slavnostního zahájení provozu zúčastnil prostřednictvím videohovoru. Ve svém projevu uvedl, že nový hraniční přechod podpoří rozvoj řady oblastí včetně turistického ruchu a přispěje ke vzniku nových pracovních míst. „Jsem přesvědčen, že rozšiřování přeshraniční dopravní infrastruktury poskytne silný impuls pro další rozvoj obchodní, hospodářské, vědecké, technologické a kulturní spolupráce,“ prohlásil Mišustin.

Po ukončení oficiálních projevů přejela přes nový most kolona vozidel z obou stran hranice. Obě země dosud spojoval na pevnině pouze železniční Most přátelství, který byl uveden do provozu v padesátých letech minulého století. Mimo kolejového spojení funguje mezi Vladivostokem a Pchjongjangem také pravidelná letecká doprava. Výstavba nového dvouproudého silničního mostu byla zahájena na základě dvoustranných dohod z předchozího roku.

Nové přemostění nese jméno sovětského důstojníka Jakova Novičenka. Ten v roce 1946 zachránil život zakladateli Severní Koreje Kim Ir-senovi při pokusu o atentát, který spáchala jihokorejská skupina. Novičenko při shromáždění v Pchjongjangu zalehl vržený granát vlastním tělem a utrpěl těžká zranění. Během slavnostního otevření vedl kolonu vozidel na ruské straně červený automobil značky Zaporožec, který původně tomuto sovětskému důstojníkovi patřil.

Ukrajinské organizace pro lidská práva vyjadřují obavy z reálného využití nové infrastruktury. Skupina Truth Hounds podle webu Meduza upozornila, že stavba může sloužit jako nenápadný vojenský logistický koridor. Podle jejich předpokladů by nová silnice mohla usnadnit přesuny severokorejských vojenských jednotek, stavebních brigád i vojenských činitelů na ruské území. V opačném směru by pak Rusko mohlo přepravovat technologické vybavení a suroviny s nižším rizikem odhalení.

Vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem se od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu výrazně upevnily. Severní Korea vyslala tisíce svých vojáků do ruské Kurské oblasti, kde pomáhají ruské armádě odrážet ukrajinskou vojenskou operaci. Na oplátku Rusko podle informací jihokorejské zpravodajské služby poskytuje Severní Koreji střely protivzdušné obrany, zařízení pro elektronický boj, drony a technologie pro špionážní satelity.

Vedle vojenské oblasti se obě země zaměřují také na rozvoj cestovního ruchu. Severní Korea se po opětovném otevření hranic stala novou cílovou destinací pro ruské turisty. Tisíce návštěvníků z Ruska již navštívily tamní nově vybudovaná pobřežní letoviska a lyžařská střediska.

Úzká spolupráce s Pchjongjangem vyvolává otázky i na ruské domácí scéně. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov čelil v rozhovoru pro televizi RBC dotazu, jak se Rusko dostalo do situace, kdy má pouze dva klíčové spojence v podobě Severní Koreje a Íránu. Lavrov tuto kritiku odmítl a uvedl, že na takové společnosti nevidí nic špatného.

Někteří tradiční partneři Ruska dávají současně najevo rostoucí frustraci ze zdlouhavého konfliktu a jeho dopadů na celý region. Kazachstánský prezident Kasym-Žomart Tokajev během jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem otevřeně zmínil výhrady zahraničních lídrů. Tokajev prohlásil, že podstata a smysl tohoto konfliktu nejsou pro mnohé světové představitele včetně samotného Kazachstánu zcela jasné.

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Zdroj: David Holub

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