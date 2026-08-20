Kontroly kvůli kratomu a dalším látkám. Ve většině případů došlo k porušení zákona

Meziresortní pracovní skupina pro psychoaktivní látky představila výsledky rozsáhlé kontrolní akce KORUND. Informovalo o nich ministerstvo vnitra. Pod jeho vedením se do ní poprvé společně zapojila všechna klíčová ministerstva – zdravotnictví, financí, průmyslu a obchodu a zemědělství.
V rámci akce zaměřené na nelegální nakládání s kratomem a nebezpečnými syntetickými psychoaktivními látkami bylo zkontrolováno téměř tisíc provozoven a distribučních míst, přičemž porušení zákona bylo zjištěno u 63 procent z nich. Celkem bylo zdokumentováno téměř 900 protiprávních jednání, z toho 373 případů podezření ze spáchání trestné činnosti. Zajištěno bylo téměř půl milionu výrobků a dalších více než 17 tisíc výrobků bylo nařízeno zlikvidovat.
Z oběhu bylo staženo také 3 000 kg hašiše, 1 300 kg kratomu, 11,7 tuny sušiny nízkopotentního konopí a 22,6 kg syntetických kanabinoidů. Identifikováno bylo 169 rizikových internetových domén, zablokováno 25 internetových obchodů a odstraněna nabídka z 96 prodejních automatů. Laboratoře prověřily více než 3 000 vzorků, přičemž v 87 procentech prokázaly přítomnost nebezpečných syntetických psychoaktivních látek.
"Výsledky akce KORUND jasně ukazují, že samotné kontroly nestačí. Musíme odstranit právní mezery, které umožňují trhu obcházet pravidla, a zajistit, aby stát dokázal na nové nebezpečné látky a způsoby jejich prodeje reagovat rychleji. Naším cílem je snížit jejich dostupnost a lépe chránit veřejnost, především děti a mladistvé," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar.
Na zjištěné nedostatky nyní navazují konkrétní systémové změny. Zapojené resorty připravily celkem 16 legislativních a 17 organizačně-technických opatření, na kterých budou nyní intenzivně pracovat. Ta mají za cíl snížit dostupnost nebezpečných látek a lépe chránit veřejné zdraví.
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Zdroj: Jan Hrabě