Počasí se na víkend uklidní, vyplývá z předpovědi

Zatímco dnes se ještě očekávají další bouřky, víkendové počasí už přinese změnu. Mělo by být výrazně klidnější, srážek ubyde. Předpověď slibuje i příjemné letní teploty, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V sobotu bude na většině území oblačno či polojasno. Zataženo se očekává na severu, kde se vyskytnou také dešťové srážky, ojediněle i bouřky. Během odpoledne a k večeru má ubývat oblačnosti a srážek. Nejtepleji bude na jihovýchodě, kdy odpolední maxima vyšplhají až na 27 stupňů.
Neděle by se mohla obejít beze srážek, přeháňky se vyskytnou jen výjimečně. Jinak bude polojasno nebo jasno. Během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty budou podobné jako v sobotu.
Předpověď na sobotu:
Čekáme oblačno až polojasno, na severu až zataženo a místy déšť, zpočátku ojediněle i výskyt bouřek. Později odpoledne a večer ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C, zejména na západě až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, na jihovýchodě až 27 °C. Slabý, během den přechodně mírný západní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.
Předpověď na neděli:
Předpokládáme polojasno až jasno. Během dne od jihozápadu přechodně oblačno a jen výjimečně přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, v údolích ojediněle až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, na jihovýchodě až 26 °C. Slabý severozápadní vítr do 4 m/s.
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Zdroj: Jan Hrabě