Počasí: Bouřky hrozí dnes i v pátek, může spadnout až 70 milimetrů srážek

Čtvrteční bouřky nebudou v tomto týdnu těmi posledními. Meteorologové dnes aktualizovali dříve vydanou výstrahu, přičemž územně upravili varování před čtvrtečními silnými bouřkami a zkrátili jeho platnost. Nově varují před velmi silnými bouřkami v pátek a v noci na sobotu.
"Ve čtvrtek budou postupovat z dolního Rakouska k severovýchodu na naše území silné bouřky a lokálně zasáhnou později odpoledne a večer jihovýchod a východ Česka. Očekáváme v nich přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h) a kroupy o velikosti kolem 2 cm," uvedli meteorologové na facebooku.
Nad střední Evropou se aktuálně vlní frontální rozhraní, na kterém se v pátek vytvoří tlaková níže, která bude postupovat přes Českou republiku k severovýchodu. Zítra odpoledne, večer a v první polovině noci na sobotu jsou proto očekávány další velmi silné bouřky.
"Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm," upozornili meteorologové.
"Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 m/s (70 a 90 km/h), případně kroupy o velikosti kolem 2 cm. Na okrajích této oblasti budou bouřky nižší (žluté) intenzity s přívalovými srážkami kolem 40 mm, nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h) a kroupami do 2 cm," dodali v rámci aktuální výstrahy.
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Zdroj: Jan Hrabě