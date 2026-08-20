Zeman prý koketuje s další prezidentskou kandidaturou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. srpna 2026 14:44

Miloš Zeman
Miloš Zeman Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Exprezident Miloš Zeman připustil, že chvílemi uvažuje o další kandidatuře na post hlavy státu, což mu ústava i po dvou dokončených mandátech umožňuje. Dvaaosmdesátiletý bývalý politik ale zároveň přiznal, že ho limituje pokročilý věk. 

Zeman se o možné kandidatuře zmínil v reakci na přímý dotaz na toto téma v rámci rozhovoru pro web iDnes.cz. "To víte, že mě to láká. Že v koutku mé duše o tom stále uvažuji," prohlásil předchůdce současného prezidenta Petra Pavla.

Jeden ze dvou žijících českých exprezidentů ale poukázal na limity politiků pokročilého věku, když připomněl muže, jenž seděl v Bílém domě před začátkem aktuálního mandátu nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Protože každý člověk má své alter ego, tak moje alter ego mému egu říká: Miloši, je ti 82 let a neměl bys být českým Bidenem," uvedl. 

Za favorita příští prezidentské volby je považován současný prezident, který může znovu kandidovat. Pavel již během lednové návštěvy Olomouckého kraje připustil opětovnou kandidaturu na post hlavy státu. Novinářům sdělil, že by podruhé nekandidoval v případě zdravotních problémů v rodině, ať už vlastních nebo u některého z blízkých. Rozhodovat podle jeho slov bude i situace v Česku během voleb. 

Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do března 2023, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát. 

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