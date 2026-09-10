Feriho osvobození v posledně projednávané kauze se ruší, rozhodl soud

Exposlanec Dominik Feri byl sice letos propuštěn z vězení, ale výhledově znovu stane před soudem. Městský soud v Praze totiž vrací k obvodnímu soudu kauzu, ve které byl někdejší politik na jaře osvobozen.
Jeden z pražských obvodních soudů, konkrétně Obvodní soud pro Prahu 3, v květnu ještě před propuštěním bývalého politika z vězení, řešil případ, v němž Feri čelil obžalobě z dalšího znásilnění v případu, kdy si podle dívky přes její nesouhlas sundal kondom. Soud jej na jaře zprostil obžaloby, státní zástupkyně se odvolala.
Podle nejnovějších informací by kauza měla pokračovat. Česká televize ve čtvrtek upozornila, že ze soudní databáze vyplývá, že rozhodnutí prvoinstančního soudu bylo zrušeno, takže se stejný soud bude muset případem zabývat znovu.
Soudce v květnu vysvětloval zproštění obžaloby tím, že je rozdíl mezi definicí znásilnění v současnosti a v době činu, tedy před jedenácti lety. "Bavíme se o skutkové podstatě znásilnění platné v roce 2015, dnes byla skutková podstata upravena," uvedl soudce Marek Bodlák. Exposlanec v případu popíral vinu a nesouhlasil s popisem skutku, jak jej popisovala obžaloba.
Bývalý poslanec za TOP 09 byl několik dní po diskutovaném rozhodnutí soudu podmínečně propuštěn z vězení, kde si odpykával tříletý trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění.
Feri působil v politice mezi lety 2014 až 2021, nejprve jako zastupitel a radní severočeských Teplic a následně jako poslanec. Na mandát rezignoval před více než čtyřmi lety právě v souvislosti s kauzou, která ho posléze přivedla do vězení.
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Zdroj: Libor Novák