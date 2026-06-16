Feriho zřejmě čeká další soud. Žalobkyně se s rozhodnutím nespokojila

Exposlance Dominika Feriho, který byl v květnu propuštěn z vězení, kde si odpykával trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění, zřejmě čeká ještě další soudní přelíčení. Žalobkyně se totiž odvolala proti květnovému rozhodnutí pražského obvodního soudu.
Jeden z pražských obvodních soudů, konkrétně Obvodní soud pro Prahu 3, v květnu ještě před propuštěním bývalého politika z vězení, řešil případ, v němž Feri čelil obžalobě z dalšího znásilnění v případu, kdy si podle dívky přes její nesouhlas sundal kondom.
Soudce vysvětlil zproštění obžaloby tím, že je rozdíl mezi definicí znásilnění v současnosti a v době činu, tedy před jedenácti lety. "Bavíme se o skutkové podstatě znásilnění platné v roce 2015, dnes byla skutková podstata upravena," uvedl soudce Marek Bodlák. Exposlanec v případu popíral vinu a nesouhlasil s popisem skutku, jak jej popisovala obžaloba.
Jak nyní informoval web iRozhlas.cz, státní zástupkyně Petra Gřivnová se po čase na rozmyšlenou rozhodla proti zprošťujícímu verdiktu odvolat. Pro Feriho původně žádala o další rok odnětí svobody. Případ nyní projedná odvolací senát.
Bývalý poslanec za TOP 09 byl několik dní po diskutovaném rozhodnutí soudu podmínečně propuštěn z vězení, kde si odpykával tříletý trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění.
Feri působil v politice mezi lety 2014 až 2021, nejprve jako zastupitel a radní severočeských Teplic a následně jako poslanec. Na mandát rezignoval před více než čtyřmi lety právě v souvislosti s kauzou, která ho posléze přivedla do vězení.
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Dominik Feri (TOP 09) , soudy , Znásilnění
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