Feri si pobyt ve vězení neprodlouží. Soudce vysvětlil své rozhodnutí

Exposlanec Dominik Feri se nejspíš vyhne delšímu pobytu ve vězení. Jeden z pražských obvodních soudů v pondělí zprostil bývalého politika obžaloby z dalšího znásilnění v případu, kdy si podle dívky přes její nesouhlas sundal kondom.
Případ řešil Obvodní soud pro Prahu 3, proti verdiktu je možné se odvolat. Soudce vysvětlil zproštění obžaloby tím, že je rozdíl mezi definicí znásilnění v současnosti a v době činu, tedy před jedenácti lety. "Bavíme se o skutkové podstatě znásilnění platné v roce 2015, dnes byla skutková podstata upravena," uvedl soudce Marek Bodlák podle webunovinky.cz.
Exposlanec Feri v tomto případu popíral vinu a nesouhlasil s popisem skutku, jak jej popisovala obžaloba.
Bývalý poslanec za TOP 09 si stále odpykává tříletý trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Odvolací soud mu trest potvrdil na konci předloňského dubna, exposlanec následně zhruba o měsíc později nastoupil do výkonu trestu ve věznici v Teplicích.
Feri působil v politice mezi lety 2014 až 2021, nejprve jako zastupitel a radní severočeských Teplic a následně jako poslanec. Na mandát rezignoval před více než čtyřmi lety právě v souvislosti s kauzou, která ho posléze přivedla do vězení.
