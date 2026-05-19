Americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy až do poloviny června. K tomuto rozhodnutí došlo během pondělního zasedání ministrů financí zemí G7 v Paříži, přičemž evropské spojence Washingtonu tento krok překvapil. Evropská komise a představitelé Kyjeva totiž dlouhodobě naléhají na USA, aby platnost sankcí obnovily a omezily tak válečné příjmy ruského prezidenta Vladimira Putina.
Rozhodnutí o třicetidenním prodloužení výjimky ze sankcí potvrdil Bessent také na sociální síti X s tím, že tato obecná licence pomůže stabilizovat trh s ropou a zajistí její dodávky do energeticky nejzranitelnějších zemí.
Podle něj tento krok rovněž přispěje k přesměrování dodávek suroviny snížením schopnosti Číny hromadit zlevněnou ropu. Cílem Washingtonu je zvýšit globální nabídku a snížit ceny pro domácnosti a podniky, neboť Spojené státy samy z Ruska téměř žádnou ropu nedovážejí, ale uvolněním tlaku pomohou velkým odběratelům, jako jsou právě Čína nebo Indie.
Spojené státy pozastavily sankce na ruskou ropu bezprostředně po únorovém vypuknutí války v Íránu, která způsobila prudký nárůst globálních cen ropy a inflace. Pondělní oznámení však vyvolalo údiv mezi evropskými partnery, protože Bessent ještě minulý měsíc unijní představitele ujišťoval, že platnost výjimky po jejím vypršení 16. května definitivně skončí.
Hlavním tématem pařížského zasedání byly právě hospodářské dopady konfliktu na Blízkém východě. Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol ministry varoval před rychlým tenčením komerčních zásob ropy a prudkým poklesem jejích dodávek.
Země G7 sice již v březnu koordinovaně uvolnily své strategické ropné rezervy, francouzský ministr financí Roland Lescure však uvedl, že další uvolňování zásob nebude na programu nadcházejícího summitu lídrů G7, který Francie hostí v polovině června. Připustil ale, že v následujících týdnech a měsících se tato otázka nepochybně opět otevře.
