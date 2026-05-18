Rusko a Bělorusko uspořádaly vojenské cvičení zaměřené na nasazení jaderných zbraní

Libor Novák

18. května 2026 20:39

Ruská armáda, ilustrační foto Foto: web Ministerstva obrany RF

Rusko a Bělorusko v pondělí uskutečnily společné vojenské cvičení zaměřené na nácvik nasazení taktických jaderných zbraní. Podle prohlášení běloruského ministerstva obrany bylo cílem manévrů prověřit připravenost armády k odpalování těchto zbraní z mobilních nebo neplánovaných stanovišť. Běloruský resort obrany zároveň uvedl, že se jednalo o předem plánovanou akci, která nebyla namířena proti žádné konkrétní třetí straně. Ruské ministerstvo obrany tyto společné manévry bezprostředně nepotvrdilo.

Vojenské cvičení se uskutečnilo pouhý den poté, co Ukrajina provedla svůj dosud největší dronový útok na Moskvu a její okolí. Podle různých zdrojů si tyto údery vyžádaly nejméně tři lidské životy. Kyjev navíc oznámil, že se mu při této operaci podařilo zasáhnout největší moskevskou ropnou rafinérii, dále ropný sklad ve městě Solněčnogorsk a také továrnu na mikroelektroniku.

Ruský prezident Vladimir Putin v průběhu posledních čtyř let opakovaně vyslal skryté hrozby jadernými údery. Kreml navíc v roce 2024 upravil svou vojenskou doktrínu, která nově umožňuje použití jaderných zbraní jako první v případě, že bude ohrožena územní celistvost Ruské federace.

Kyjev tento krok důrazně odsoudil s tím, že Kreml tímto způsobem fakticky legitimizuje šíření jaderných zbraní po celém světě, jelikož mění Bělorusko v jaderné nástupiště v těsné blízkosti hranic NATO. Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení dodalo, že takové jednání musí čelit jednoznačnému a rozhodnému odsouzení ze strany všech států respektujících režim nešíření jaderných zbraní.

Koncem loňského roku Rusko rozmístilo v Bělorusku svůj hypersonický balistický raketový systém Orešnik, který je schopen nést jaderné hlavice. Stalo se tak poté, co běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že jeho zemi ohrožují sousední členské státy Severoatlantické aliance. Svou rétoriku Lukašenko dále vyostřil minulý týden, kdy oznámil částečnou mobilizaci běloruských ozbrojených sil.

Ebolou a hantavirem to neskončí. Infekční onemocnění jsou stále častější a ničivější, varují odborníci

Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat

Válka na Ukrajině prochází zásadním bodem zlomu. Podle analýz z bojiště i vyjádření vojáků přímo z první linie se zdá, že dlouhé období ruských územních zisků skončilo. Důstojník Kyrylo Bondarenko ze speciální jednotky bezpilotních systémů potvrzuje, že u ruských jednotek je patrné vyčerpání a nálada se dramaticky mění v neprospěch agresora.
Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý oznámil úspěšný test mezikontinentální balistické rakety Sarmat, známé v kódovém označení NATO jako „Satan II“. Podle prohlášení Kremlu byla zkouška provedena úspěšně a raketa by měla být zařazena do bojové pohotovosti do konce letošního roku. Putin tento systém označil za nejmocnější na světě a zdůraznil, že jeho ničivá síla výrazně převyšuje jakékoliv západní ekvivalenty.

Trumpova administrativa zřídila téměř dvoumiliardový fond. Peníze půjdou jeho spojencům

Ministerstvo spravedlnosti USA v pondělí oznámilo zřízení fondu ve výši 1,776 miliardy dolarů, který má sloužit k odškodnění spojenců prezidenta Donalda Trumpa. Peníze jsou určeny pro ty, kteří tvrdí, že se stali terčem nespravedlivého pronásledování ze strany předchozí administrativy Joea Bidena. Tento bezprecedentní krok umožňuje Trumpově administrativě vyplácet vládní prostředky z peněz daňových poplatníků podporovatelům hlavy státu, a to prostřednictvím úřadu, který má prezident pod kontrolou.

Co je ebola a proč je tak těžké epidemii zastavit?

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli nové epidemii eboly v Demokratické republice Kongo stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. Boj s touto nákazou je však mimořádně komplikovaný. Epidemii totiž způsobil vzácný kmen viru, na který neexistuje očkování, a ohniska se navíc nacházejí v oblastech zasažených válečným konfliktem. Riziko šíření mimo východní Afriku je nicméně minimální a lidstvo nečelí hrozbě globální pandemie.

Ebolou a hantavirem to neskončí. Infekční onemocnění jsou stále častější a ničivější, varují odborníci

Svět je stále méně odolný vůči epidemiím infekčních chorob. Ve své pondělní zprávě před tím varoval Nezávislý panel pro monitorování globální připravenosti (GPMB). Odborníci upozorňují, že s rostoucí frekvencí výskytu těchto onemocnění se zvyšují i škody, které způsobují. Riziko vzniku nové pandemie podle nich v současnosti roste rychleji než investice do připravenosti, kvůli čemuž svět stále není bezpečnějším místem.

Ostře sledované Světové zdravotnické shromáždění začalo. Chce se stát historickým momentem pro lidstvo

V Ženevě začalo ostře sledované zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Úvodního slova se ujal prezident shromáždění Victor Atallah Lajam, který ve svém projevu zdůraznil, že globální zdraví se neměří množstvím schválených dokumentů, ale počtem zachráněných lidských životů. Apeloval na přítomné delegáty, aby z tohoto zasedání udělali historický moment pro celé lidstvo. Po úvodních ceremoniích začali zástupci jednotlivých států projednávat oficiální program schůze.

Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu navrhne Miroslava Hlaváče

Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu Armády České republiky navrhne generálporučíka Miroslava Hlaváče. Na pondělní tiskové konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš, který Hlaváče označil za ideálního kandidáta a přirozeného zástupce i z hlediska armádní hierarchie. Nový náčelník by měl v letních měsících v čele armády vystřídat Karla Řehku.

Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly

Mezinárodní společenství mobilizuje síly k potlačení nového ohniska nákazy virem ebola v Demokratické republice Kongo a v sousední Ugandě. Epidemie infikovala stovky lidí a vyžádala si desítky podezřelých úmrtí, přičemž Spojené státy již podnikají kroky k evakuaci malé skupiny svých občanů, kterých se situace přímo dotkla.

Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko

Vzhledem k tomu, že vyjednávací tým amerického prezidenta Donalda Trumpa je plně zaměstnán řešením krize v Íránu, ocitá se Evropa pod značným tlakem. Právě na ni nyní padá odpovědnost, aby jmenovala zvláštního vyslance pro mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Překvapivé přitom je, že k tomuto kroku vyjadřují otevřenost jak Kyjev, tak Moskva.

FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky

Z Moskvy se s železnou pravidelností vynořují zprávy, které mají naznačovat, že ruský prezident Vladimir Putin začíná čelit vážným politickým hrozbám. Spekulace o trhlinách v režimu obvykle přiživují události, jako je zatčení loajálního funkcionáře, náhlé zmizení vysoce postaveného úředníka nebo zvěsti o rostoucí nespokojenosti moskevské elity. Pro vnější pozorovatele tyto střípky často vypadají jako první neklamné známky oslabení celého systému. Podle webu Foreign Policy ale vše může být úplně jinak a některé informace může vypouštět sám Kreml.

Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera večer naznačil, že nastal čas, aby si Evropa vybrala svého hlavního vyjednavače pro případná budoucí mírová jednání s Ruskem. Po rozhovoru s předsedou Evropské rady Antóniem Costou ukrajinský lídr uvedl, že se oba shodli na nutnosti zapojení Evropy do těchto rozhovorů, kde musí mít silný hlas a jasnou přítomnost. Podle Zelenského je nyní klíčové přesně určit, kdo bude evropské zájmy v tomto procesu reprezentovat.

„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi

Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.

SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Zelenskyj se jménem Ukrajiny hrdě přihlásil k nočnímu útoku na Moskvu

Ukrajina se hrdě hlásí k nočnímu útoku na Moskvu a její okolí, vyplývá z vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle jeho slov jde o odpověď na prodlužování konfliktu a ruské útoky na ukrajinská města. 

