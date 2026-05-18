Rusko a Bělorusko uspořádaly vojenské cvičení zaměřené na nasazení jaderných zbraní

Rusko a Bělorusko v pondělí uskutečnily společné vojenské cvičení zaměřené na nácvik nasazení taktických jaderných zbraní. Podle prohlášení běloruského ministerstva obrany bylo cílem manévrů prověřit připravenost armády k odpalování těchto zbraní z mobilních nebo neplánovaných stanovišť. Běloruský resort obrany zároveň uvedl, že se jednalo o předem plánovanou akci, která nebyla namířena proti žádné konkrétní třetí straně. Ruské ministerstvo obrany tyto společné manévry bezprostředně nepotvrdilo.
Vojenské cvičení se uskutečnilo pouhý den poté, co Ukrajina provedla svůj dosud největší dronový útok na Moskvu a její okolí. Podle různých zdrojů si tyto údery vyžádaly nejméně tři lidské životy. Kyjev navíc oznámil, že se mu při této operaci podařilo zasáhnout největší moskevskou ropnou rafinérii, dále ropný sklad ve městě Solněčnogorsk a také továrnu na mikroelektroniku.
Ruský prezident Vladimir Putin v průběhu posledních čtyř let opakovaně vyslal skryté hrozby jadernými údery. Kreml navíc v roce 2024 upravil svou vojenskou doktrínu, která nově umožňuje použití jaderných zbraní jako první v případě, že bude ohrožena územní celistvost Ruské federace.
Kyjev tento krok důrazně odsoudil s tím, že Kreml tímto způsobem fakticky legitimizuje šíření jaderných zbraní po celém světě, jelikož mění Bělorusko v jaderné nástupiště v těsné blízkosti hranic NATO. Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení dodalo, že takové jednání musí čelit jednoznačnému a rozhodnému odsouzení ze strany všech států respektujících režim nešíření jaderných zbraní.
Koncem loňského roku Rusko rozmístilo v Bělorusku svůj hypersonický balistický raketový systém Orešnik, který je schopen nést jaderné hlavice. Stalo se tak poté, co běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že jeho zemi ohrožují sousední členské státy Severoatlantické aliance. Svou rétoriku Lukašenko dále vyostřil minulý týden, kdy oznámil částečnou mobilizaci běloruských ozbrojených sil.
Zdroj: Lucie Podzimková
Zdroj: Lucie Podzimková