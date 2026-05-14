Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili

Libor Novák

14. května 2026 10:09

Test rakety Sarmat

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý oznámil úspěšný test mezikontinentální balistické rakety Sarmat, známé v kódovém označení NATO jako „Satan II“. Podle prohlášení Kremlu byla zkouška provedena úspěšně a raketa by měla být zařazena do bojové pohotovosti do konce letošního roku. Putin tento systém označil za nejmocnější na světě a zdůraznil, že jeho ničivá síla výrazně převyšuje jakékoliv západní ekvivalenty.

Raketa RS-28 Sarmat je schopna nést až 16 nezávisle naváděných jaderných hlavic. Podle amerických neziskových organizací má dosah přes 10 000 kilometrů, ovšem ruský prezident tvrdí, že její dolet přesahuje hranici 35 000 kilometrů. Pro srovnání, americké rakety Minuteman III mají dolet přibližně 11 000 kilometrů a jsou standardně osazeny pouze jednou hlavicí, ačkoliv konstrukčně jich mohou nést více.

Velitel ruských strategických raketových sil Sergej Karakajev podal Putinovi hlášení o testu prostřednictvím videokonference. Raketa Sarmat je vyvíjena od roku 2011 jako nástupce sovětských střel SS-18, které byly páteří sovětského jaderného arzenálu od 70. let minulého století. Vývoj však provázely četné technické obtíže a neúspěšné zkoušky, které opakovaně posouvaly termín jejího nasazení.

Skeptické hlasy, včetně ruského opozičního kanálu Astra, upozorňují, že Vladimir Putin oznámil brzké nasazení této rakety již nejméně desetkrát od roku 2021. Původní plány počítaly s jejím zavedením do výzbroje už v roce 2018. Předchozí testy navíc často končily neúspěchem, jako například v září 2024, kdy satelitní snímky odhalily masivní kráter na kosmodromu Pleseck po explozi v odpalovacím silu.

Další hlášené selhání proběhlo v únoru 2023, jen několik dní před návštěvou amerického prezidenta Joea Bidena v Kyjevě. Video z listopadu 2025 zase zachytilo raketu, která se krátce po startu zřítila v Orenburské oblasti. Navzdory těmto incidentům Rusko nadále disponuje největším počtem jaderných hlavic na světě, kterých má podle mezinárodních organizací ve svém inventáři přes 5 500.

Načasování aktuálního testu není náhodné. Přichází jen několik dní po netradičně skromné přehlídce ke Dni vítězství na Rudém náměstí. Letošní oslavy 9. května byly nejkratší od roku 2008 a poprvé za téměř dvacet let se jich neúčastnila žádná těžká vojenská technika. Kreml tento krok zdůvodnil bezpečnostními obavami z ukrajinských dronových útoků, které v posledních měsících zasahují i cíle hluboko v ruském vnitrozemí.

Putin absenci zbraní na přehlídce vysvětlil tím, že ruské ozbrojené síly se musí plně soustředit na bojiště na Ukrajině. Místo defilé tanků byly na velkoplošných obrazovkách v Moskvě promítány záběry z frontové linie. Odborníci se domnívají, že test rakety Sarmat má sloužit jako náplast na mezinárodní rozpaky vyvolané touto oslabenou vojenskou přehlídkou a k posílení image Ruska jako globální mocnosti.

Zpravodajské služby rovněž zaznamenaly, že Kreml v poslední době dramaticky zvýšil osobní bezpečnost prezidenta Putina. Počet míst, která pravidelně navštěvuje, se snížil a jeho pohyb je přísněji monitorován. V kontrastu s těmito zprávami Kreml zveřejnil video, na kterém Putin osobně vyzvedává svou bývalou učitelku Veru Gurevičovou z hotelu a hostí ji na slavnostní večeři.

Analytici z Institutu pro studium války (ISW) zdůrazňují, že raketa Sarmat nepředstavuje unikátní novou hrozbu z hlediska principu jaderného odstrašování. Její hlavní význam je v současnosti propagandistický. Cílem podobných testů je především vyvolat strach u západního publika a donutit politické lídry k ústupkům vůči Rusku skrze takzvané „jaderné řinčení zbraněmi“.

Technologicky je Sarmat poháněn kapalným palivem, což vyžaduje jeho tankování krátce před startem. To je v moderním vojenství považováno za nevýhodu oproti střelám na pevná paliva, které jsou připraveny k okamžitému odpálení. Nicméně Rusko tento nedostatek kompenzuje obrovskou kapacitou nákladu a schopností měnit dráhu letu tak, aby se vyhnula systémům protiraketové obrany.

Kromě Sarmatu Rusko vyvíjí i další „superzbraně“, jako je hypersonická střela Zirkon nebo jaderné podvodní drony Poseidon. Některé z nich, jako například střela Kinžal, již byly nasazeny v konfliktu na Ukrajině. Testování těmito pokročilými zbraněmi má udržovat zdání technologické nadřazenosti, ačkoliv reálná efektivita mnoha těchto systémů zůstává v odborných kruzích předmětem diskusí.

Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války

VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou

Moskva si dnes připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, ovšem letošní oslavy na Rudém náměstí mají k tradiční demonstraci síly daleko. Prezident Vladimir Putin sice přehlídku zahájil, ta se však konala v silně omezeném režimu a za doprovodu čerstvě vyhlášeného třídenního příměří v konfliktu na Ukrajině.
Nábor dobrovolníků do ruské armády

Estonsko chce, aby Evropská unie zakázala vstup ruským vojákům

Estonsko podniká kroky k tomu, aby zabránilo ruským vojákům ve vstupu do země, a to i v době, kdy boje na Ukrajině utichnou. Tato pobaltská země letos zablokovala vstup přibližně 1 300 bývalým ruským bojovníkům a nyní vyvíjí tlak na Brusel, aby zavedl celoevropský zákaz. Tallinn prosazuje, aby dveře do Evropské unie zůstaly pro tyto osoby zavřené dlouho poté, co na frontě utichnou zbraně.

Benjamin Netanjahu

Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že během vrcholící války s Íránem uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Podle prohlášení jeho úřadu se setkal s emirátským prezidentem šejchem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem. Izraelská strana označila toto setkání za historický průlom ve vzájemných vztazích obou zemí. K jednání mělo dojít 26. března v oázovém městě Al-Ajn poblíž hranic s Ománem a trvalo několik hodin.

Donald Trump a Si Ťin-pching

Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump zahájili v Pekingu svůj ostře sledovaný summit s cílem upevnit vzájemné partnerství. Si Ťin-pching v úvodu setkání zdůraznil, že by obě mocnosti měly vystupovat spíše jako partneři než jako soupeři. Podle jeho slov se svět nachází na nové křižovatce a společná prosperita je klíčem k řešení globálních výzev. Trump reagoval slovy o fantastickém vztahu a označil čínského prezidenta za skvělého lídra.

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití

Britská politika zažila den plný kontrastů. Zatímco v budově parlamentu probíhalo tradiční státní otevření s veškerou královskou pompou, v kuloárech a v sídle premiéra na Downing Street se odehrával boj o politické přežití Keira Starmera. Král Karel III. sice z trůnu ve Sněmovně lordů představil vládní program čítající 37 nových zákonů, pozornost se však upírala především na to, zda Starmer zůstane v čele vlády dostatečně dlouho, aby je mohl realizovat.

Evropská unie, ilustrační fotografie.

EU se postavila proti zákazu potlačení identity LGBTQ+

Evropská komise se rozhodla nezavést celounijní zákaz takzvané konverzní terapie, jejímž cílem je změna nebo potlačení identity LGBTQ+ osob. Namísto závazné legislativy hodlá Brusel v roce 2027 přijmout doporučení, které členské státy vyzve, aby tyto praktiky zakázaly na národní úrovni. Oznámila to ve středu komisařka pro rovnost Hadja Lahbibová.

Donald Trump

Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat

Prezidenti dvou největších světových ekonomik, Donald Trump a Si Ťin-pching, se tento týden setkávají v Pekingu na ostře sledovaném summitu, který má potenciál překreslit mapu globálního obchodu i geopolitické rivality. Pro Donalda Trumpa jde o první návštěvu Číny od roku 2017, ovšem kulisy jednání jsou tentokrát dramaticky odlišné. Zatímco tehdy byl Trump vnímán jako neviditelný nováček, dnes stojí proti lídrovi, který upevnil svou moc natolik, že překonal oficiální limity funkčních období.

Slovensko-ukrajinská hranice

Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou

Slovenská finanční správa oznámila ve středu odpoledne náhlé a úplné uzavření všech hraničních přechodů s Ukrajinou. Toto opatření vstoupilo v platnost kolem 15:00 a podle oficiálního vyjádření potrvá až do odvolání. Hlavním důvodem pro tento krok jsou blíže nespecifikované bezpečnostní obavy, které si vyžádaly okamžitou reakci úřadů na slovenské straně.

Donald Trump přistál v Číně

Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz

Americký prezident Donald Trump přistál v Pekingu, kde ho čekalo velkolepé přivítání doprovázené červeným kobercem a vojenskými poctami. Letoun Air Force One dosedl na letišti v čínské metropoli přibližně v 19:50 místního času. Přímo u schodů letadla prezidenta pozdravil čínský viceprezident Chan Čeng společně s americkým velvyslancem v Číně Davidem Perduem. Slavnostní ceremonii na letišti dotvářel čínský velvyslanec Sie Feng, náměstek ministra zahraničí Ma Čao-sü, vojenská kapela a stovky čínských dětí a mládeže.

Ambition

Na další výletní lodi se šíří norovirus. V karanténě je 1700 pasažérů

Francouzské úřady uzavřely do karantény více než 1 700 osob na palubě výletní lodi Ambition, která v úterý zakotvila v Bordeaux. Opatření bylo zavedeno poté, co jeden z pasažérů zemřel na následky podezření na nákazu norovirem a u přibližně padesáti dalších osob se projevily příznaky tohoto onemocnění. Na plavidle se nachází 1 233 cestujících, přičemž většinu tvoří občané Velké Británie a Irska, a stovky členů posádky.

Donald Trump

Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty

Americký prezident Donald Trump spustil na své sociální síti Truth Social další vlnu nočních příspěvků, ve kterých útočil na své politické oponenty, především na bývalého prezidenta Baracka Obamu. Mezi desítkami sdílených zpráv se objevila řada nepodložených konspiračních teorií, falešných citátů i nepravdivých tvrzení o minulých volbách a médiích. Tato smršť příspěvků, která trvala od pondělního večera do úterního rána, se stala terčem okamžitého prověřování faktů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu s Hygienickou služba ČR pozorně sledují výskyt hantaviru Andes, jehož ohnisko se nedávno objevilo na palubě lodi Hondius v zahraničí. Podle aktuálních dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je však riziko pro obyvatele České republiky v současné době velmi nízké. Na lodi se totiž nenacházel žádný český občan.

Stanislav Přibyl

Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup

Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl se otevřeně obrátil na pachatele, který v Jablonném v Podještědí odcizil vzácnou relikvii – lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Podle nejvyššího představitele tuzemské katolické církve by zloděje mohly postihnout vážné následky v podobě neštěstí či kletby. Přibyl zdůraznil, že jeho slova nejsou míněna jako výhrůžka, ale vycházejí z letitých zkušeností a reality duchovního světa, kde zásah do posvátného prostoru a hanobení ostatků mívá své dopady.

Polsko, ilustrační foto

Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste

Polsko zažívá nebývalý nápor aktivit cizích rozvědek, který svou intenzitou překonává vše, co kontrarozvědka řešila v posledních třech dekádách. Podle aktuálních dat Agentury pro vnitřní bezpečnost (ABW) se země stala hlavním terčem hybridních útoků. Klíčovými aktéry jsou tajné služby Ruska a Běloruska, v těsném závěsu se však objevuje také vliv Číny.

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny

Americký prezident Donald Trump přicestuje ve středu večer do Pekingu na první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně po téměř deseti letech. Cílem ostře sledovaného summitu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem je upevnění mocenských pozic oslabených probíhající válkou v Íránu. Prezidenta doprovází delegace technologických gigantů včetně Elona Muska (Tesla) a Tima Cooka (Apple), přičemž se očekává oznámení významných obchodních kontraktů.

Pentagon

Pentagon zveřejnil, na kolik už USA vyšla válka v Íránu

Vojenské tažení Spojených států v Íránu si za necelých šedesát dní vyžádalo investice ve výši 29 miliard dolarů. Tyto čerstvé statistiky ministerstva obrany převyšují dubnové předpoklady, které byly o čtyři miliardy nižší. Podle Julese Hursta III., jenž má v Pentagonu na starosti finance, stojí za prodražením operace zejména nutný servis a obměna poničeného vybavení i každodenní logistické zajištění jednotek v poli.

Donald Trump

Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se sice především soustředí na válku s Íránem na Blízkém východě, ale nové vyjádření poskytl i k diplomatickým jednáním ohledně konfliktu na Ukrajině. Šéf Bílého domu věří, že se podaří dosáhnout mírové dohody. 

Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší

Předpověd počasí pro nadcházející dny naznačuje, že nás čeká chladnější a na srážky velmi bohatý zbytek týdne. Teploty zůstanou pod průměrem a slunečních paprsků bude minimum, přičemž nejvíce deště meteorologové očekávají během nadcházejícího víkendu.

