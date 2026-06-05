Úřad vlády vstoupil do historicky první stávky. Babiše to prý mrzí

Ve Strakově akademii vypukla historicky první stávka tamních zaměstnanců. Téměř šest desítek pracovníků Úřadu vlády tímto způsobem vyjádřilo svůj nesouhlas s plánovanou reorganizací, kterou kabinet schválil v průběhu letošního května s platností od prvního července. Chystané změny počítají s přesunem klíčových nadresortních agend, jako jsou lidská práva, rovnost žen a mužů, problematika závislostí či duševní zdraví, pod jednotlivá ministerstva. Odborová organizace Straka varuje, že tento krok povede k rozpadu odborného zázemí, propouštění a celkovému oslabení státní služby.
Protestující zaměstnanci požadují okamžité zastavení chystaných přesunů a zahájení skutečného dialogu s vedením. Podle mluvčího odborů Ondřeje Medaly se jedná o politické rozhodnutí učiněné od stolu bez jakýchkoli odborných podkladů a analýz. Odboráři navíc upozorňují, že vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha s nimi organizační změny řádně neprojednala, čímž podle nich porušila zákon. Přestože vedení úřadu ještě den před stávkou deklarovalo ochotu k dalším jednáním, podle zástupců stávkujících trvá na okamžitém podpisu smluv o převodu agend, který má být dokončen.
Do sporu se zapojila řada odborníků a zástupců veřejného života, kteří požadavky stávkujících podporují. Bývalý národní protidrogový koordinátor Josef Radimecký zdůraznil, že česká protidrogová politika se úspěšně budovala jako nadresortní oblast déle než tři desetiletí a v zahraničí má vysoké uznání.
Argumenty vedení o vyšší efektivitě po přesunu pod ministerstvo zdravotnictví označil za prázdné fráze a podotkl, že dobrý hospodář neruší věci, které dlouhodobě spolehlivě fungují. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zase připomněl vážnost situace, kdy zaměstnanci kvůli stávce dobrovolně přicházejí o své platy, a přislíbil tvrdé vymáhání zákonných povinností zaměstnavatele.
Kritika směřuje také ke konkrétním dopadům na ochranu zranitelných skupin obyvatel, které nemají silné politické zastání, jako jsou menšiny, lidé se zdravotním postižením nebo lidé bojující se závislostmi. Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková označila současný plán za nejdrastičtější zásah do lidskoprávní oblasti za posledních třicet let. Podle ní je nedůstojné, aby se například Rada vlády pro národnostní menšiny přesouvala pod resort kultury a Rada vlády pro záležitosti romské menšiny pod ministerstvo práce a sociálních věcí, čímž se celá problematika romské minority redukuje na pouhé sociální začleňování.
Premiér Andrej Babiš reagoval na vzniklou situaci prohlášením, že ho stávka mrzí a cítí zklamání. Zdůraznil, že adiktologické služby a protidrogovou politiku dlouhodobě finančně podporuje, přičemž připomněl nárůst rozpočtu pro tuto oblast z původních 120 milionů korun na současných více než 300 milionů. Podle ministerského předsedy plánovaný přesun agend pod jednotlivé vládní resorty tuto podporu do budoucna ještě více posílí.
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Zdroj: Libor Novák