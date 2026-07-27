Vláda odmítla zavřít obchody o všech svátcích. Schválila přepis auta bez návštěvy úřadu i zóny pro větrníky

Libor Novák

27. července 2026 14:37

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Tuzemská energetika směřuje k zásadní proměně povolovacích procesů pro stavbu ekologických zdrojů energie. Vláda na svém pondělním jednání schválila vznik speciálních akceleračních zón, které mají výrazně zjednodušit a zrychlit výstavbu nových větrných elektráren a rozsáhlých solárních parků. Celkově se v České republice počítá se vznikem 61 takových oblasti.

Nové zóny budou rozmístěny po celém území republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Naprostá většina z nich, konkrétně čtyřicet devět lokalit, je vyčleněna pro budoucí větrné turbíny, zatímco zbývajících dvanáct oblastí poslouží pro umísťování fotovoltaických panelů. Celková výměra schváleného území má dosáhnout téměř tří stovek čtverečních kilometrů.

Zavedení těchto specifických území vyžaduje po členských státech evropská legislativa. Výměnou za vytvoření příznivějších podmínek pro zelenou energetiku může Česko čerpat miliardové finanční prostředky z evropských fondů, které jsou určeny právě na podporu a rozvoj obnovitelných zdrojů.

Finalizace celého projektu se však neobešla bez výrazných politických diskusí a škrtů. Přípravu akceleračních zón započal již předchozí vládní kabinet, který původně počítal se sto deseti lokalitami. Současná vláda však po svém nástupu plánované výměry opakovaně redukovala až na nynější minimalizovaný stav.

Podle vedení ministerstva průmyslu a obchodu je výsledná podoba kompromisem, který zohledňuje výhrady občanů, dotčených obcí i jednotlivých krajů. Cílem bylo najít takové řešení, které nebude vyvolávat zbytečné lokální konflikty, ale zároveň umožní splnit základní legislativní požadavky.

Ačkoliv má schválení zón přinést zrychlení celé administrativy, zástupci státu zdůrazňují, že každý konkrétní záměr bude muset projít standardním schvalovacím řízením. Místní samosprávy si navíc zachovají status účastníků stavebního řízení a nová energetická díla vzniknou výhradně v místech, kde pro ně bude existovat lokální podpora.

Významné zredukování počtu zón nicméně vyvolává obavy mezi energetickými odborníky a ekologickými experty. Ti varují, že s takto přísně nastavenými limity a malou rozlohou určených oblastí bude pro Českou republiku velmi komplikované dosáhnout závazných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů, ke kterým se zavázala v rámci Evropské unie.

Vedle energetiky se pondělní jednání vlády zabývalo také novinkami v oblasti obchodu a svátečního prodeje. Kabinet odmítl opoziční návrh na rozšíření zákazu prodeje ve velkých prodejnách na další státní svátky, čímž ponechal v platnosti dosavadní úpravu týkající se pouze vybraných sedmi dnů v roce.

Opoziční zákonodárci usilovali o to, aby velké obchody s plochou nad dvě stě metrů čtverečních musely mít zavřeno i během dalších svátečních dnů, jako je Velký pátek, První máj nebo listopadový svátek boji za svobodu a demokracii. Návrh měl podle nich přinést větší jistotu pro zaměstnance i spotřebitele a posílit význam svátků jako dnů odpočinku.

Vláda však rozšíření omezení nepodpořila, takže současná praxe zůstává nezměněna. Velké obchody tak i nadále zůstanou zavřené například na Nový rok, Velikonoční pondělí či o vánočních svátcích, zatímco během ostatních svátečních dnů mohou obchodníci pokračovat v běžném provozu.

Zásadní digitalizaci a zjednodušení naopak vláda schválila pro české řidiče a majitele automobilů. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích přinese možnost vyřídit převod nebo nový zápis automobilu kompletně z domova prostřednictvím online služeb.

Novinka výrazně rozšíří agendu Portálu dopravy a odbourá nutnost osobních návštěv dopravních úřadů. Elektronicky bude možné žádat nejen o změny vlastníků, ale také o vydání třetí registrační značky pro nosiče kol, výměnu dokladů při jejich ztrátě nebo o dočasné vyřazení vozidla z provozu.

Významnou praktickou změnou bude také doručování nových dokladů a registračních značek, které si lidé budou moci nechat poslat přímo do samoobslužných výdejních boxů. Motoristé si navíc při změně vozidla budou moci ponechat svou původní registrační značku a přenést ji na nový automobil, což dosavadní systém neumožňoval.

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