Předpověď počasí slibuje poslední déšť před tropickou epizodou

Začíná týden na přelomu července a srpna, od kterého se zejména očekává návrat tropického počasí. Dnešek tomu ale ještě nasvědčovat nebude. Místy se totiž má hodit i deštník, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Přes Česko dnes bude přecházet studená fronta, která však nepřinese mnoho srážek. Na velké části území vůbec nezaprší nebo spadne jen minimum deště. A vyhlídky na další srážky během tohoto týdne jsou podle meteorologů velmi chmurné.
Experti zmínili, že sucho je na řadě míst mimořádné a bude se ještě více prohlubovat. "Situace může být navíc ještě o to horší, že očekávaná vlna veder od druhé poloviny týdne může být nakonec dost dlouhá s přesahem až do následujícího týdne," podotkli.
V následujících hodinách se očekávají lokální srážky. Na některých místech může v intenzivnějších přeháňkách spadnout i přes 10 až 15 milimetrů. Největší šance na výraznější srážky je na severu republiky. Na většině území mají napršet jen jednotky milimetrů, místy nezaprší vůbec.
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Zdroj: David Holub