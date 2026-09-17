Počasí přineslo do Česka ochlazení, v noci bude až 6 stupňů

Následující dny přinesou na území České republiky proměnlivé počasí s teplotami, které se přes den budou držet nejčastěji kolem dvaceti stupňů Celsia. Už dnes očekávají meteorologové ochlazení a převážně oblačné až polojasné nebe. Srážky se vyskytnou pouze výjimečně v podobě ojedinělých přeháněk.
Nejvyšší denní teploty se ve čtvrtek vyšplhají na 17 až 22 stupňů Celsia, zatímco na horách v tisíci metrech nad mořem dosáhnou hodnot kolem 12 stupňů. V průběhu dne vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který k večeru zeslábne na proměnlivý. Předpokládané množství srážek se bude pohybovat v rozmezí od 0 do 5 milimetrů. Tlaková tendence zůstane setrvalá, případně vykáže slabý pokles. Rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré, přičemž ve večerních hodinách se mohou zhoršit na mírně nepříznivé.
V pátek přejde přes naše území oblačnost, avšak odpolední teploty zůstanou lehce nad průměrem. Nebe bude polojasné až oblačné, přičemž se místy přechodně vytvoří až zatažená obloha. Srážky v podobě deště nebo přeháněk se objeví jen výjimečně, přičemž vyšší pravděpodobnost jejich výskytu platí pro severozápad území. V ranních hodinách se na některých místech mohou opět tvořit ojedinělé mlhy. Celkové množství srážek nepřesáhne 1 milimetr.
Páteční noční a ranní teploty poklesnou na 11 až 7 stupňů Celsia. V hlubších údolích však mohou teploměry naměřit pouze 5 stupňů. Přes den se pak maximální denní teploty dostanou na 17 až 22 stupňů Celsia. Během dne bude vanout slabý, místy mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
V sobotu zavládne většinou slunečný den, který však začne chladnějším ránem. Zpočátku se na obloze místy objeví zvětšená oblačnost a ojediněle se vytvoří ranní mlhy. Během dne však bude převažovat polojasno bez jakýchkoliv srážek. Předpověď pro tento den počítá se srážkovým úhrnem rovných 0 milimetrů.
Nejnižší noční teploty ze pátku na sobotu klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia, přičemž v údolních polohách se ochladí až na 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty se odpoledne dostanou na hodnoty mezi 18 až 23 stupni Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, odpoledne se však místy změní na mírný západní až jihozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
Závěr týdne ovlivní studená fronta, na které se místy vyskytnou srážky. V neděli bude zpočátku převládat polojasná obloha, od severozápadu však postupně začne přibývat oblačnost na oblačnou až zataženou. Odpoledne a večer se na mnoha místech objeví přeháňky nebo déšť. Později večer bude oblačnosti i srážek od severozápadu opět ubývat. Předpokládaný srážkový úhrn dosáhne 0 až 3 milimetry, na severu území však může napršet až 10 milimetrů.
Nejnižší noční teploty se v neděli udrží v rozmezí 13 až 8 stupňů Celsia, při déletrvajícím zmenšení oblačnosti klesnou až k 6 stupňům. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 19 až 23 stupňů Celsia, zatímco na západě a severu území zůstanou chladnější v rozmezí 16 až 20 stupňů. V průběhu dne bude vanout slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Později večer se směr větru bude měnit na severozápadní.
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Zdroj: Libor Novák