Zelenskyj: Moskva plánuje zapojit do bojů na Ukrajině dalších 30 tisíc severokorejských vojáků

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Moskva plánuje zapojit do svých bojových operací dalších 30 tisíc severokorejských vojáků. Posily z Pchjongjangu mají bojovat po boku ruských sil v rámci trvajícího vojenského konfliktu na Ukrajině.
Podle ukrajinského lídra probíhají přípravy na přijetí nového kontingentu již od června ve Voroněžské oblasti na západě Ruska. Rusko se tak snaží dále navýšit počty svých jednotek prostřednictvím vojenské spolupráce s autoritářským režimem Kim Čong-una.
Pchjongjang již dříve přesunul do ruské Kurské oblasti přibližně 12 tisíc vojáků. Tento krok vyplynul ze smlouvy o vzájemné obraně a pomoci v případě agrese, kterou Moskva a Severní Korea podepsaly v roce 2024.
Ruský prezident Vladimir Putin se v průběhu čtyřletého konfliktu stále více spoléhá na severokorejské dodávky dělostřelecké munice a raket. Přímé zapojení severokorejských vojenských jednotek do bojů však posouvá vzájemnou spolupráci obou zemí na novou úroveň.
Zvyšující se přítomnost severokorejských sil vyvolává značné obavy z toho, co Moskva poskytuje Pchjongjangu na oplátku. Hrozbou je zejména předávání ruského vojenského know-how a pokročilých technologií režimu Kim Čong-una.
Podle ukrajinského prezidenta pomáhá Rusko Severní Koreji osvojit si moderní způsoby vedení války, zdokonalovat její zbraňové systémy a získávat reálné bojové zkušenosti z jejich nasazení na frontě.
Tento vývoj představuje přímé bezpečnostní riziko pro celý asijsko-pacifický region, zejména pro státy v dosahu severokorejských raket. Ukrajina deklarovala, že proti této prohlubující se vojenské koalici bude nadále aktivně vystupovat.
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