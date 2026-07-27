Trump poslech vedení armády. Přestal bombardovat Írán

Spojené státy již třetí noc v řadě pozastavily letecké údery na území Íránu. K dočasnému klidu zbraní došlo poté, co špičky americké armády doporučily prezidentu Donaldu Trumpovi bombardovací kampaň přerušit. Paralelně s tím probíhají intenzivní diplomatická jednání, jejichž cílem je zabránit návratu k otevřenému válečnému konfliktu. Na kroky Washingtonu a přerušení bojových akcí již zareagovaly světové trhy, což vedlo k poklesu cen ropy.
Americký prezident v současnosti zvažuje další diplomatické i vojenské kroky v konfliktu, který trvá již téměř pět měsíců. Důležitou roli v dalším vývoji sehrají rozhovory s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který má v úterý dorazit na návštěvu Bílého domu. Izraelský lídr dlouhodobě patří k ostrým kritikům vyjednávání s Teheránem a na Washington vyvíjí tlak, aby v masivních úderech na íránské cíle pokračoval.
Netanjahu se nachází pod silným domácím politickým tlakem, neboť potřebuje před říjnovými parlamentními volbami ukázat hmatatelné výsledky svých vojenských operací proti Íránu i libanonskému Hnutí Hizballáh. Před odletem do Spojených států svolal jednání svého bezpečnostního kabinetu. Izraelská strana požaduje, aby Washington neústupně trval na ukončení íránského jaderného a balistického programu, zatímco američtí vyjednavači kladou hlavní důraz na zprůchodnění klíčové námořní cesty.
Reakce z Teheránu na sebe nenechala dlouho čekat. Íránské vedení potvrdilo zastavení svých odvetných akcí namířených proti americkým spojencům v regionu. Mluvčí tamní armády Mohammad Akraminija uvedl, že íránská strategie byla od počátku koncipována jako reakce na útoky druhé strany, a jelikož Američané bombardování přerušili, pozastavil Teherán své vojenské operace rovněž. Zároveň však dodal, že Washington nemá jasnou koncepci a trpí únavou při strategickém rozhodování.
K rozhodnutí pozastavit kampaň přispěla varování vysokých představitelů Pentagonu ohledně ztenčujících se zásob munice. Klíčovou roli sehrála zpráva velitele amerických sil v regionu admirála Bradleyho Coopera. Ten prezidenta informoval, že vojenská kampaň dosáhla hranice své účinnosti. Podle něj byl seznam vybraných cílů v Íránu prakticky vyčerpán a bez přechodu k rozsáhlým pozemním či komplexním operacím nemá pokračování izolovaného bombardování velký smysl.
Znepokojení nad tenčícími se zásobami obranných střel Patriot i útočných střel splochou dráhou letu Tomahawk vyjádřil při pátečním jednání v Oválné pracovně také předseda sboru náčelníků štábů Dan Caine. Spolu s ním varoval před riziky dalšího vyostření konfliktu i viceprezident JD Vance, který se dlouhodobě staví proti americkým vojenským zásahům na Blízkém východě. Donald Trump následně nařídil odložit plánované vlny úderů.
I přes dočasné příměří si americká administrativa ponechává otevřené všechny možnosti. Velvyslanec USA při OSN Mike Waltz odmítl tvrzení, že by Bílý dům další útoky zcela vyloučil, a zdůraznil, že vojenská varianta zůstává na stole. Sám Donald Trump potvrdil, že s Íránci probíhají přímá jednání, přičemž americké síly zůstávají v plné pohotovosti pro případ, že by rozhovory selhaly.
Současný klid zbraní přišel po téměř dvou týdnech intenzivního bombardování, které nasledovalo po zhroucení předchozího dojednaného příměří. Washington přistoupil k úderům poté, co obvinil Írán z útoků na americké jednotky a ze zablokování Hormuzského průlivu. Tato námořní tepna je zcela zásadní pro globální ekonomiku, neboť skrz ni proudí přibližně pětina světové spotřeby ropy a zemního plynu.
V současnosti probíhají intenzivní zákulisní rozhovory za účasti vysokých diplomatů z Íránu a Ománu. Hlavním tématem vyjednávání je znovutevření strategického průlivu pro nákladní dopravu a odvrácení totální války. Teherán si však pro uvolnění plavby klade podmínky v podobě finančních kompenzací a kontroly nad tím, které lodě budou moci vodní cestou proplouvat.
Izraelský premiér odlétá do Washingtonu v době, kdy se výrazně vyostřila situace na Západním břehu Jordánu. Izraelská armáda tam zahájila rozsáhlou bezpečnostní operaci v reakci na tragické střety u jedné z palestinských vesnic, které si po vstupu ozbrojených osadníků vyžádaly životy čtyř Palestinců a dvou Izraelců. Tento incident dále zvyšuje napětí před nadcházejícími diplomatičtími schůzkami v USA.
Diplomatické úsilí se rozbíhá také v Evropě. Spojené státy a Velká Británie pod vedením nového premiéra Andyho Burnhama dojednávají uspořádání vrcholného jednání v Londýně. Cílem je vytvoření mezinárodní koalice, která by zajistila bezpečnost námořní dopravy v Hormuzském průlivu a pomohla s odminováním těchto vod. Pro novou britskou vládu jde o první velkou zatěžkávací zkoušku, přičemž Londýn dosud odmítá povolit Američanům využívat britské základny k přímým útočným operacím proti Íránu.
Související
Pentagon zveřejnil nová data. Mrtvých a zraněných amerických vojáků v Íránu jsou stovky
Zelenskyj je příživník, prohlásil Arakčí a pohrozil Ukrajině
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Trump poslech vedení armády. Přestal bombardovat Írán
před 1 hodinou
Pentagon zveřejnil nová data. Mrtvých a zraněných amerických vojáků v Íránu jsou stovky
před 1 hodinou
Anonym vyhrožuje útoky po celém Česku. Policie spustila kontroly
před 2 hodinami
Zelenskyj je příživník, prohlásil Arakčí a pohrozil Ukrajině
před 2 hodinami
Útočník z Berlína nebyl neznámou. Kontaktoval teroristy, měl jít za mříže
před 3 hodinami
Tragická střelba na festivalu v americkém Seattlu. Dva mrtví, pachatel dopaden
před 4 hodinami
Předpověď počasí slibuje poslední déšť před tropickou epizodou
včera
Trump 2028. Prezident před novináři vtipkoval o další kandidatuře
včera
Za tři dny přibylo 300 mrtvých. Nynější epidemie eboly se šíří nejrychleji v historii
včera
Policejní komando zastřelilo podezřelého z teroristického útoku v Berlíně
včera
Knížák ovlivnil několik generací, konstatoval ministr Klempíř
včera
Fico se naštval kvůli tématu slovenské podpory Ukrajiny
včera
Mladí Češi mají zájem o řízení před 18. narozeninami, ukazují data
včera
Burnham se poprvé spojil s Trumpem. Budu mu i oponovat, slíbil Britům
včera
Kouř z požárů na západě Evropy doputoval do Česka. Lidé se nemusí obávat
včera
Babiš hodlá přehlasovat veto z Hradu. Pavla vyzval, aby sám šetřil
včera
Pachatel útoku v Berlíně by se neměl skrývat v Česku, uvedla policie
včera
Francii a Španělsko dusí požáry, které se nedaří zastavit. Pomáhají i vojáci
včera
Zemřel Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie
včera
Fotbalová Sparta hlásí vytouženou posilu. Přivedla bratrance Erlinga Haalanda
Vedení fotbalové Sparty v čele se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým bylo sparťanskými fanoušky během letní přípravy kritizováno za nedostatečné posilování kádru. Až těsně před začátkem nového ročníku Chance ligy 2026/27 přišla z pražské Letné tolik očekávané zpráva o opravdu zvučné a silné posile. Spekulovalo se o ní několik posledních dní, až v sobotu během dopoledne přišlo potvrzení. Na Letnou míří norský útočník Jonatan Braut Brunes z polského Krakówa. Mělo by jít o rekordní přestup v historii Sparty.
Zdroj: David Holub