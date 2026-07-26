Kouř z požárů na západě Evropy doputoval do Česka. Lidé se nemusí obávat

V ovzduší nad Českem se čas od času objeví prach ze Sahary, ale to není aktuální případ. Tentokrát k nám doputoval kouř z požárů ve Francii a Španělsku, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
"Během časných ranních hodin se začal nad naše území dostávat kouř z rozsáhlých požárů ve Francii a Španělsku. Dle dat z ceilometrů se nachází ve výšce mezi třemi a čtyřmi a půl kilometry nad zemským povrchem, takže se nemusíme obávat zvýšení koncentrací i při zemi," uvedli meteorologové na facebooku.
Přes 300 tisíc lidí již muselo opustit své domovy ve Francii a Španělsku kvůli rozsáhlým požárům, které obě země trápí už několik dní. Největší obavy budí požár v jihozápadní Francii, kde se plameny blíží k Bordeaux.
Španělsko hlásí jednu oběť. Podle úřadů ve Valencii byl senior ve věku kolem 70 let nalezen mrtvý ve svém autě, když hasiči bojovali s požárem v oblasti Salt de l'Aigua. Ve Španělsku byl kvůli probíhající přírodní katastrofě vyhlášen stav nouze.
Téměř 60 tisíc obyvatel Španělska muselo být evakuováno z regionů Madrid a Ávila. Dalších asi 28 tisíc lidí je odříznuto od okolní civilizace. Premiér Pedro Sánchez informoval, že v letošním roce již shořelo 130 tisíc hektarů půdy, což je více než roční průměr, který za poslední dekádu činí 100 tisíc hektarů.
Ve Francii byla v sobotu nařízena evakuace dalších 55 tisíc lidí, čímž celkový počet evakuovaných z regionů Gironde a Landes stoupl na 250 tisíc. Kvůli boji s požárem byla mobilizována část armády, jejíž příslušníci vyrazili na pomoc zasahujícím hasičům.
Francouzský prezident Emmanuel Macron již ujistil postižené občany, že jim vláda pomůže s nápravou škod způsobených požáry. Macron zároveň svolal mimořádné jednání vlády, protože aktuální situace je považována za bezprecedentní.
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Počasí , Požáry , ČHMÚ , Francie , Španělsko
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Zdroj: Jan Hrabě