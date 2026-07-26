Francii a Španělsko dusí požáry, které se nedaří zastavit. Pomáhají i vojáci

Lucie Podzimková

26. července 2026 12:33

Požár, ilustrační fotografie.
Požár, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Přes 300 tisíc lidí již muselo opustit své domovy ve Francii a Španělsku kvůli rozsáhlým požárům, které obě země trápí už několik dní. Největší obavy budí požár v jihozápadní Francii, kde se plameny blíží k Bordeaux. Hasičům se zde zatím nedaří dostat živel pod kontrolu, informovala BBC

Španělsko hlásí jednu oběť. Podle úřadů ve Valencii byl senior ve věku kolem 70 let nalezen mrtvý ve svém autě, když hasiči bojovali s požárem v oblasti Salt de l'Aigua. Ve Španělsku byl kvůli probíhající přírodní katastrofě vyhlášen stav nouze. 

Téměř 60 tisíc obyvatel Španělska muselo být evakuováno z regionů Madrid a Ávila. Dalších asi 28 tisíc lidí je odříznuto od okolní civilizace. Premiér Pedro Sánchez informoval, že v letošním roce již shořelo 130 tisíc hektarů půdy, což je více než roční průměr, který za poslední dekádu činí 100 tisíc hektarů. 

Ve Francii byla v sobotu nařízena evakuace dalších 55 tisíc lidí, čímž celkový počet evakuovaných z regionů Gironde a Landes stoupl na 250 tisíc. Kvůli boji s požárem byla mobilizována část armády, jejíž příslušníci vyrazili na pomoc zasahujícím hasičům. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron již ujistil postižené občany, že jim vláda pomůže s nápravou škod způsobených požáry. Macron zároveň svolal mimořádné jednání vlády, protože aktuální situace je považována za bezprecedentní. 

Živel ovlivňuje i konání sportovních událostí. Nedělní poslední etapa nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France byla zkrácena ze 133 na 89 kilometrů, aby nebylo nutné nasazení tolika příslušníků bezpečnostních složek. 

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