Zelenskyj je příživník, prohlásil Arakčí a pohrozil Ukrajině

Írán nařkl Ukrajinu z útoku na íránskou komerční loď a pohrozil Kyjevu odvetou. Podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího v zákulisí působí Izrael, který se snaží zatáhnout evropské státy do války na Blízkém východě.
"Zelenskyj zaútočil na íránskou komerční loď a zabil námořníka. Jde o zjevné porušení Charty OSN provedené na pokyn Izraele s cílem zatáhnout Evropu do jeho války. V hovorech s vysokou představitelkou EU Kallasovou a ministrem Lavrovem jsem dal jasně najevo, že to, co udělal příživník z Kyjeva, nemůže zůstat bez odpovědi," napsal Arakčí na sociální síti X.
Ukrajinský prezident se o víkendu pochlubil úspěšnými útoky na vzdálené ruské cíle v Kaspickém moři. "Konkrétně se jedná o lodě, které byly zapojeny do přepravy vojenských nákladů z Íránu, a o válečnou loď," uvedl Zelenskyj.
Napětí na Blízkém východě obecně nepolevuje. Údery v posledních hodinách provedli Saúdové, Hútíové i američtí vojáci, kteří znehybnili tanker pokoušející se o prolomení námořní blokády Íránu.
Podle námořního kapitána Tima Hawkinse z amerického vojenského velení se zasažená loď pokusila o prolomení blokády nejméně čtyřikrát. "Posádku jsme opakovaně varovali, ale nepodřídila se. Americké jednotky na místě znehybnily loď střelbou do její motorové místnosti," uvedl Hawkins.
Americký prezident Donald Trump v pátek před novináři v Bílém domě pohrozil Íránu dalšími útoky. Zároveň zmínil, že pokračují diplomatické rozhovory. "Mluvíme s nimi. Myslím, že to myslí vážně. Myslím, že jsou nejvážnější, jak jsme je zatím viděli. To ale neznamená, že se dostaneme tam, kam chceme," nechal se slyšet.
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Zdroj: David Holub