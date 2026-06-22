První kolo dalších jednání mezi USA a Íránem je u konce. Mluví se o pokroku

První kolo jednání mezi USA a Íránem, jejichž cílem je dosažení konečné mírové dohody, jsou u konce. Podle prostředníků z Kataru a Pákistánu se povedlo dosáhnout pokroku. Informovala o tom BBC. Moc podrobností o průběhu jednání ale není známo.
Rozhovory začaly v neděli ve Švýcarsku a navázaly na původní dohodu mezi Washingtonem a Teheránem. Představitelé Kataru a Pákistánu ve společném pondělním prohlášení uvedli, že všechny strany odsouhlasily plán na dosažení finální dohody během následujících šedesáti dnů. Z prohlášení také vyplývá, že byla zřízena komunikační linka, která má zabránit dalším incidentům v Hormuzském průlivu a zajistit bezpečný provoz komerčních lodí.
Podle íránského ministra zahraničí Abbáse Aráqčího se zároveň povedlo dosáhnout pokroku v otázce ukončení konfliktu v Libanonu, kde po uzavření memoranda o porozumění došlo proti duchu dokumentu ke zintenzivnění bojových operací. Američané proto v pátek museli vyhlásit nové příměří mezi Izraelem a Hizballáhem.
Americký prezident Donald Trump se k situaci kolem Íránu naposledy vyjádřil v neděli, kdy vyzval Teherán, aby přestal finančně podporovat Hizballáh. "Pokud to neudělají, znovu tvrdě zasáhneme Írán, jak jsme to udělali minulý týden. Jen ještě silněji," napsal na sociální síti Truth Social.
Na Trumpova slova reagoval hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bágher Ghálíbáf, který konstatoval, že podobné americké výhrůžky zatím nikdy nesplnily svůj účel. "Bez ohledu na to, jak moc mluví, jsme to my, kdo podniká kroky," vzkázal.
Představitelé USA a Íránu podepsali memorandum v uplynulých dnech. Washington souhlasil s ukončením námořní blokády íránských přístavů a všech typů sankcí, jimž byl Teherán podroben. Stále je však například nutné vyjednat, co bude s íránským jaderným programem.
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Írán uzavírá Hormuzský průliv. Obvinil USA a Izrael z porušení mírové dohody
Írán oznámil uzavření strategického Hormuzského průlivu a obvinil Spojené státy a Izrael z hrubého porušení nedávno podepsané mírové dohody. Teherán tímto radikálním krokem reaguje na pokračující vojenské operace izraelské armády na území jižního Libanonu. Podle íránského vojenského velení jde o přímou reakci na flagrantní nedodržení slibů ze strany Washingtonu, který měl zajistit klid zbraní ve všech oblastech zasažených širším konfliktem.
Zdroj: Libor Novák