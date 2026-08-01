Rusko mění strategii. Místo energetické infrastruktury si na Ukrajině vybírá nový typ cílů

Libor Novák

1. srpna 2026 16:47

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Ruské ozbrojené síly v posledním období výrazně přesměrovaly své útoky bezpilotními prostředky i raketami na nový typ civilního cíle. Místo předchozího zaměření se primárně na energetickou síť se nyní terčem náletů stávají ukrajinské čerpací stanice. Podle oficiálních údajů ukrajinských úřadů bylo během června a července zasaženo více než dvě stě benzínek po celé zemi, což představuje průměrně tři napadená místa denně.

Nejvíce zasaženými oblastmi zůstávají lokality ležící v blízkosti frontové linie a státních hranic s Ruskem. Města jako Charkov, Kramatorsk či Záporoží čelí pravidelným náletům útočných dronů s prodlouženým doletem. Jen ve zmíněném Záporoží zaznamenala místní samospráva během dvaceti čtyř dnů celkem padesát čtyři úderů směřovaných přímo na instalace čerpacích stanic. Tyto útoky si přímo na místě vyžádaly lidské životy i desítky těžce zraněných z řad civilistů a záchranářů.

Intenzita úderů se však nezaměřuje výhradně na pohraničí, ale zasahuje i širší zázemí včetně okolí hlavního města Kyjeva. Nálety bezpilotních letounů navíc doprovázejí masivní vlny balistických raket. Ty v posledních dnech způsobily rozsáhlé škody v obytných čtvrtích metropole, kde zničily obytné domy a vyžádaly si oběti na životech, což z června učinilo nejtragičtější měsíc pro civilní obyvatelstvo od roku 2022.

Systematickým ničením čerpacích stanic se ruské síly snaží zasáhnout klíčovou infrastrukturu, která na Ukrajině plní zásadní roli. Vzhledem k plně přerušené civilní letecké dopravě je celá země závislá na rozsáhlé silniční síti. Benzínky představují nevyhnutelné záchytné body pro evakuované obyvatele, logistické řetězce, zásobení i pro přesuny záchranných složek napříč celým územím.

Kromě poskytování pohonných hmot plní čerpací stanice na Ukrajině ještě druhou, neméně významnou funkci. Během opakovaných plošných výpadků elektrické energie se díky nepřetržitě běžícím záložním generátorům staly pro občany bezpečnými útočišti. Lidé se na nich v zimních měsících ohřívali, nabíjeli mobilní telefony, získávali teplou vodu nebo připravovali stravu pro děti.

Podle zástupců ukrajinského naftového a plynárenského svazu je hlavním cílem této kampaně vyvolání plošné paniky a zastrašení obyvatelstva. Právě ztráta kontroly a vznik chaosu mezi lidmi při běžných denních činnostech bývá nejnebezpečnějším průvodním jevem podobných útoků na infrastrukturu, která z vojenského hlediska nedisponuje žádným přímým strategickým významem.

Ukrajinští představitelé i bezpečnostní analytici zároveň upozorňují, že současné ruské operace představují přímou odvetu za ukrajinské dálkové údery. Kyjev v minulých měsících úspěšně zasáhl řadu ruských rafinérií, což v některých částech Ruské federace vedlo ke vzniku front u benzínek a lokálním výpadkům v zásobování. Moskva se tak snaží vlastní veřejnosti demonstrativně ukázat zkázu na ukrajinské straně.

Přestože ruské jednotky záběry ze zničených čerpacích stanic s oblibou zveřejňují na sociálních sítích, reakce obyvatelstva na Ukrajině se liší. Řada řidičů a kurýrů na místě potvrzuje přetrvávající riziko, zároveň však dál pokračuje v práci i každodenním provozu s tím, že paralyzovat život v zemi neustálým strachem odmítá.

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Zdroj: Libor Novák

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