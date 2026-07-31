Pavel bude mít nového spolupracovníka. Mění se ředitel zahraničního odboru

Pražský hrad prochází zásadními personálními změnami. Od pondělí 3. srpna se novým ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky stane Daniel Štech. Ve funkci vystřídá Jaroslava Zajíčka, který byl jmenován mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky v Portugalské republice. Kancelář o tom informovala na webu.
"Jsem přesvědčen, že Daniel Štech zajistí kontinuitu v činnosti zahraničního odboru a bude i nadále poskytovat prezidentovi republiky profesionální servis v oblasti zahraniční politiky. Jeho dlouholeté zkušenosti z české diplomacie i dosavadní působení v Kanceláři prezidenta republiky jsou zárukou plynulého navázání na práci Jaroslava Zajíčka, kterému bych chtěl tímto velmi poděkovat za profesionalitu a lidskost při zajišťování podpory prezidenta," uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.
Daniel Štech přináší do čela zahraničního odboru více než deset let zkušeností z české diplomacie. Je absolventem Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí. Má za sebou několikaleté působení jako tajemník náměstkyně ministra a působení v odboru politického plánování. Na něj navázal vysláním na velvyslanectví ve Vídni, kde se věnoval politické agendě a rozvoji bilaterálních vztahů. Plynně ovládá angličtinu, němčinu a francouzštinu. V minulosti se věnoval i odborné překladatelské činnosti.
Od roku 2023 působí v zahraničním odboru Kanceláře prezidenta republiky, kde se podílí na přípravě zahraničněpolitické agendy prezidenta republiky a zajištění odborného zázemí pro výkon jeho funkce.
"Prezident republiky dlouhodobě přispívá k budování dobrého jména České republiky a prosazování jejích zájmů v zahraničí. Vážím si příležitosti vytvářet pro výkon jeho zahraničněpolitické role silné zázemí a rozvíjet otevřenou komunikaci s českými i zahraničními partnery. Česká republika může být zemí, která v době rostoucí nejistoty přináší svým partnerům spolehlivost, předvídatelnost a ochotu nést odpovědnost. Důvěryhodnost naší země posiluje naši bezpečnost a současně vytváří nové příležitosti pro českou ekonomiku, vědu i inovace," uvedl nastupující ředitel zahraničního odboru Daniel Štech.
Zahraniční odbor Kanceláře prezidenta republiky zajišťuje odbornou, analytickou a organizační podporu prezidentu republiky v oblasti zahraniční politiky, připravuje zahraniční cesty a program zahraničních návštěv a koordinuje spolupráci s partnery v České republice i v zahraničí. Součástí odboru je také panel zahraničněpolitických konzultantů, jehož činnost ředitel odboru koordinuje.
Související
Turek nepřikročí k žalobě na prezidenta. Důvodů je hned několik
Macinka ukázal esemesku od prezidenta. Opět řeší nejmenování Turka
Petr Pavel , Pražský Hrad , prezident čr
Aktuálně se děje
před 14 minutami
V Jablonci došlo k napadení dvou žen. Policisté se obrátili na veřejnost
před 51 minutami
Dvě pošty přepadl muž, který si měl jít sednout za mříže
před 1 hodinou
Policie posílí bezpečnostní opatření na Prague Pride, oznámil Metnar
před 2 hodinami
Pavel bude mít nového spolupracovníka. Mění se ředitel zahraničního odboru
před 3 hodinami
První Čech přeplaval La Manche před 55 lety. Po několika letech si to zopakoval
před 3 hodinami
Zemřel divadelní režisér František Laurin, otec známé herečky
před 4 hodinami
Ebola se stává stále větší hrozbou. Šíří se nejrychleji v historii
před 5 hodinami
Putinova hlásná trouba ve Francii skončila. Paříž vyhostila bývalou šéfku proruské televize
před 5 hodinami
Nová data: Do španělské exklávy už dorazilo 60 tisíc migrantů. Téměř polovina se vrátila do Maroka
před 6 hodinami
Babiš vyzval k uzavření Schengenu pro Španělsko. Macinka by volil mírnější postup
před 7 hodinami
Evropa se bojí přílivu uprchlíků. Francie posiluje hraniční kontroly, Itálie žádá pro Španělsko stopku v Schengenu
před 7 hodinami
Na bojišti nemají šanci, pořád chtěli jen přestávky na kávu, říkají po společném cvičení s NATO ukrajinští vojáci
před 8 hodinami
Přijde změna počasí. Meteorologové varují před bouřkami
před 8 hodinami
Souboj titánů: Jak se liší přístup nejdražších firem světa k AI?
před 9 hodinami
Macinka odvolal šéfku Českých center Pánek Jurkovou
před 10 hodinami
Do španělské enklávy dorazilo za jediný den na 50 tisíc migrantů. Zdravotnictví zkolabovalo
před 10 hodinami
Masivní lesní požáry dál spalují Evropu. Podle vědců budou stále častější
před 11 hodinami
Proč Írán ukončil klid na Blízkém východě a zahájil překvapivý útok?
před 12 hodinami
Hamás pod tíhou katastrofální humanitární situace schválil Trumpův plán na odzbrojení
před 13 hodinami
Rada míru dosáhla historické dohody s Hamásem, tvrdí Trump. Z Blízkého východu přichází jiné zprávy
Americký prezident Donald Trump oznámil dosažení dohody, která má podle jeho slov zajistit kompletní odzbrojení hnutí Hamás i všech ostatních ozbrojených frakcí v Pásmu Gazy. Šéf Bílého domu označil dojednaný kompromis, ke kterému dospěla jím vedená Rada míru, za historický průlom a zásadní krok k dosažení trvalé stability v celém Blízkém východě.
Zdroj: Libor Novák