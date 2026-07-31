Babiš vyzval k uzavření Schengenu pro Španělsko. Macinka by volil mírnější postup

Česká politická scéna ostře reaguje na dramatický vývoj na severu Afriky, kde do španělské exklávy Ceuta během jediného dne pronikly z Maroka desítky tisíc migrantů. Událost, která si podle tamních úřadů vyžádala i lidské životy, vyvolala vlnu znepokojení po celé Evropě a rozděluje pohledy tuzemských představitelů na budoucí fungování Schengenského prostoru.
Premiér Andrej Babiš označil postup španělského kabinetu za absolutní skandál a vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru vůči celému Španělsku. Podle předsedy vlády je nepřípustné, aby jakýkoliv členský stát Evropské unie prováděl samostatnou migrační politiku, která je v přímém rozporu se zbytkem Unie. Babiš v této souvislosti kritizoval nedávný krok Madridu týkající se plošné legalizace pobytu pro statisíce nelegálně žijících osob a přirovnával současný stav k celoevropské krizi z roku 2015.
Naproti tomu ministr zahraničních věcí Petr Macinka se k případnému vyloučení Španělska z bezhraniční zóny staví zdrženlivěji. Na tiskové konferenci zdůraznil, že ačkoliv situaci považuje za mimořádně složitou a vážnou pro celou Evropu, je nutné nejprve počkat na oficiální koordinovaný postup a vyjádření španělské strany.
Šéf české diplomacie zároveň intenzivně komunikuje s evropskými partnery, zejména z Německa a Španělska, s cílem najít společné řešení. Podle jeho slov musí Evropská unie dát jasně najevo, že jakákoliv falešná poptávka po masové migraci skončila, a uplatnit politiku nekompromisního navracení příchozích zpět do zemí původu.
Francouzské úřady se už rozhodly výrazně zpřísnit bezpečnostní kontroly na hranicích se Španělskem. Ministr vnitra Laurent Nuñez v reakci na hromadný příliv migrantů do španělské enklávy Ceuta na severu Afriky nařídil mobilizaci mobilních policejních i vojenských jednotek. Paříž se totiž obává, že tisíce lidí, kteří nelegálně překročili hranice do španělské exklávy, by se v rámci Schengenského prostoru mohl nepozorovaně přesunout dále do evropského vnitrozemí.
Pravicoví a konzervativní politici využili události k výzvám po celkovém přitvrzení evropské migrační politiky a nekompromisní ochraně vnějších hranic. Italská premiérka Giorgia Meloniová označila situaci za jasný důkaz selhání ochrany hranic a přímé ohrožení bezpečnosti celé Evropy.
Rozdílné pohledy evropských státníků na probíhající krizi naplno odhalily politické roztržky uvnitř Unie. Zatímco zástupci levice kritizovali postoj Itálie pro nedostatek solidarity se Španělskem, zástupci dalších zemí se postavili na stranu Říma. Zahraniční představitelé i zástupci některých politických stran dokonce otevřeně navrhli dočasné pozastavení účasti Španělska v schengenském systému, pokud Madrid nedokáže svou hranici efektivně uchránit.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila nelegální přechody hranic za zcela nepřijatelné a zdůraznila, že vstup do Evropské unie musí podléhat jasným pravidlům. Brusel již poslal do oblasti své zástupce a v součinnosti s unijními orgány pracují na usnadnění návratové politiky. Evropská komise zároveň vyjednává s marockými úřady, které signalizovaly ochotu spolupracovat na přebírání osob zasažených touto vlnou.
Španělská severoafrická enkláva Ceuta se potýká s nevídaným náporem migrantů, když během pouhých čtyřiadvaceti hodin proniklo z Maroka na její území přibližně 49 tisíc lidí. Lidé překonávali hranici po pevnině i mořem, přičemž mnozí z nich obeplouvali hraniční vlnolamy. Tento masivní příchod okamžitě zahltil kapacity města a vyvolal vážnou bezpečnostní i humanitární krizi.
Tragickou bilanci událostí podtrhuje smrt nejméně osmnácti osob, které se při pokusu o překonání mořského úseku utopily. Extrémní nárůst počtu příchozích je o to zásadnější, že odhadovaný počet migrantů představuje více než polovinu celkové populace tohoto města, která se pohybuje okolo 83 tisíc obyvatel.
Podle údajů španělských orgánů tvoří nejméně sedm tisíc z těch, kteří hranici překročili, nezletilé osoby bez doprovodu. Španělské ministerstvo vnitra v reakci na to zahájilo intenzivní jednání s Marokem s cílem zajistit co nejrychlejší návrat všech osob, které na španělské území vstoupily v rozporu se zákony.
Bezprostředním spouštěčem této vlny bylo nedávné rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu. Ten rozhodl, že migranty zadržené na moři při pokusu o dosažení Ceuty nebo Melilly nelze okamžitě a v zrychleném režimu vracet zpět na marocké území, ale je nutné s nimi zahájit standardní právní řízení. Pašerácké sítě toto rozhodnutí okamžitě využily k mobilizaci tisíců lidí.
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Zdroj: Libor Novák