Praha kvůli extrémnímu počasí zakázala rozdělávání ohňů a kouření na rizikových místech

Český hydrometeorologický ústav prodloužil platnost výstrahy před extrémními teplotami až do půlnoci na neděli 2. srpna. Meteorologové varují před tropickými hodnotami, které na mnoha místech přesáhnou 37 stupňů Celsia. Spolu s vlnou veder roste také riziko vzniku a šíření požárů, kvůli čemuž v hlavním městě začal automaticky platit přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm na vybraných rizikových místech.
Tropy s sebou přinášejí výraznou zátěž pro lidský organismus. Odborníci proto apelují na veřejnost, aby omezila pobyt na přímém slunci a v rozpálených městských ulicích, zejména během odpoledních špiček. Důležité je dodržovat pravidelný pitný režim zaměřený na nealkoholické nápoje s vyšším obsahem minerálů a vyhýbat se náročné fyzické či psychické námaze. Větrat by se mělo výhradně v brzkých ranních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nejnižší.
Velký důraz meteorologové i zdravotníci kladou na prevenci krizových situací. Děti ani zvířata nesmí v žádném případě zůstávat v zaparkovaných automobilech, kde teplota během několika minut dosahuje život ohrožujících hodnot. Opatrnost je namístě také při používání klimatizací. Rozdíl mezi vnitřním a venkovním prostředím by neměl přesáhnout pět až osm stupňů, aby organismus neutrpěl teplotní šok. Přestože by měla vlna veder počátkem srpna mírně polevit, pocitová zátěž zůstane kvůli vyšší vlhkosti vzduchu nadále vysoká.
Současně s vysokými teplotami stoupá nebezpečí požárů, což v Praze aktivovalo vyhlášku zpřísňující bezpečnostní pravidla. Zákaz rozdělávání ohňů a dalších rizikových činností se vztahuje na lesní porosty a jejich padesátimetrové okolí, lesoparky, parky, zahrady, zemědělské plochy i sklady sena či slámy.
V těchto lokalitách je až do odvolání zakázáno nejen rozdělávání otevřeného ohně nebo spalování odpadu, ale také kouření, používání pyrotechniky, létajících přání či pochodní a odhazování hořících předmětů. Vyhláška rovněž zapovídá čerpání vody z požárních nádrží pro jiné účely než k hašení.
Pořádání veřejných akcí s otevřeným ohněm je na těchto místech možné pouze ve zcela výjimečných případech. Organizátoři musejí předem nastavit přísná bezpečnostní opatření, záměr nahlásit na krajské operační středisko pražských hasičů a na vlastní náklady zajistit přímou asistenci hasičské jednotky, jejímž pokynem se pak musejí bezvýhradně řídit.
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Zdroj: Jan Hrabě