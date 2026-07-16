Jeřáb spadl v Praze na ulici. Zasahují hasiči, místem nejezdí trolejbusy

Jeřáb se ve čtvrtek dopoledne na pražském Proseku zřítil do silnice, kde strhl troleje. Následky incidentu odstraňují hasiči, na místě asistuje i policie. Událost má vliv na provoz jedné trolejbusové linky.
Pražská policie o případu z Prosecké ulice, kde k pádu jeřábu a stržení trolejí došlo, informovala na sociální síti X. "Komunikace bude po dobu vyproštění delší dobu obousměrně neprůjezdná, tak se tomuto místu prosím vyhněte," vyzvali strážci zákona řidiče.
Podle hasičů se naštěstí při události nikomu nic nestalo. "V ulici Prosecká zasahujeme u převráceného jeřábu, který ramenem přerušil trolejové vedení. Ulice je kompletně uzavřena. Nehoda se obešla bez zranění," uvedli požárníci.
Trolejbusová linka 58 je kvůli nehodě odkloněna ze zastávky Libeňský zámek do zastávky Prosek. Vozidla hromadné dopravy tak nestaví ve stanicích Kundratka, Kelerka a Prosecká, upozornil dopravní podnik.
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Zdroj: Libor Novák