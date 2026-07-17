Policie objasnila, jak to při Turkově nehodě bylo se značením

Pochybnosti o vině poslance Filipa Turka (Motoristé) vyjadřují někteří lidé na internetu po pondělní dopravní nehodě v centru Prahy. Poukazuje se například na údajně špatné dopravní značení v místě nehody. Policie ale poskytla jasnou odpověď.
Policie konkrétně potvrdila, že dopravní značení v Sokolské ulici v pondělí, kdy k nehodě došlo, odpovídalo původním plánům. "Dopravní značení bylo zkontrolováno ihned po dopravní nehodě a je nastaveno podle dopravně-inženýrského rozhodnutí, které tam je a je v pořádku," sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová webu iRozhlas.cz.
Dramaticky vyhlížející nehoda se stala v pondělí po poledni na křižovatce na pražské magistrále u stanice metra I. P. Pavlova. Turkovo vozidlo se střetlo s nemocničním vozidlem, které se po nárazu převrátilo. Podle zveřejněných záběrů jel poslanec přes křižovatku rovně, přestože byl v odbočovacím pruhu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že Turek by měl převzít odpovědnost a rezignovat na funkci vládního zmocněnce, pokud pondělní nehodu opravdu zavinil. Turek dal prozatím funkci k dispozici po dobu, kdy bude probíhat policejní vyšetřování. Pokud se jeho vina potvrdí, hodlá úplně rezignovat.
Takový přístup ocenil i prezident Petr Pavel v rozhovoru pro iDnes.cz, kde uvedl, že ze zveřejněných informací či videí k případu to vypadá, že Turek hrubě porušil pravidla silničního provozu. "Pokud se rozhodl sám, že v případě, bude-li označen za viníka, bude rezignovat na svoji funkci, tak si myslím, že to je správný postup," podotkl Pavel.
"Pokud by to opravdu byla prokázaná hrubá chyba, pak je na místě, aby rezignoval a nebyl už nadále pověřencem vlády," dodala hlava státu i s ohledem na reakci premiéra Babiše na celou kauzu.
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Filip Turek , Policie ČR , Dopravní nehody
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Zdroj: Jan Hrabě